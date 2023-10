Sięgnij do kosmetyczki męża i posmaruj zawiasy. To najlepszy sposób na skrzypiące drzwi w domu. Będą cichutkie jak nigdy dotąd

Wiele kobiet po 50-tce zaczyna się zastanawiać, co wypada nosić, by być modną, ale nie przebraną. Choć wiek, to tylko cyfra i jeśli zadbamy o zdrowie, zawsze będziemy wyglądać świetnie, warto wziąć pod uwagę, że nasze ciało się zmienia. Nie każda sukienka będzie wyglądała na nas tak samo dobrze, jak w wieku 20 lat. Dlatego w kwestii tego, jak się ubierać po 50., można wziąć przykład z Francuzek, które doskonale wiedzą jak łączyć najnowsze trendy z klasyką. Przy czym klasyka to słowo klucz.

Te rzeczy powinna mieć w szafie każda elegancka kobieta po 50-tce. Ubrania idealne na jesień 2023

Styl francuski dla kobiet po 50. roku życia polega na skompletowaniu takich ubrań, które wyglądają szykownie, są wygodne i dobrze się prezentują. Ubrania w szafie typowej paryżanki są ponadczasowe. Dlatego bez względu na to, czy masz 50, czy 60 lat w twojej szafie powinny znaleźć się: twedowa marynarka, zapinana na guziki koszula, kaszmirowy sweter, jeansy oraz klasyczny biały lub szary T-shirt z dobrej bawełny. Elegancką marynarkę można połączyć z parą dżinsów z wysokim stanem i zwykłą koszulką. To idealny ponadczasowy i stylowy wygląd dla każdej kobiety. Zasada numer dwa — zawsze podkreślaj talię. Bez względu na to, czy jesteś szczupła, czy masz trochę więcej w pasie, ten zabieg sprawi, że poczujesz się bardziej kobieco. Choć warto mieć w szafie oversize'owe koszule i marynarki, to będą one znacznie lepiej wyglądały, jeśli podkreślisz talię za pomocą czarnego lub złotego skórzanego paka. Zasada numer trzy jest najważniejsza. Bez względu na to, czy stawiasz na styl francuski, czy jakikolwiek inny — upewnij się, że nosisz odpowiedni rozmiar biustonosza. Źle dobrana bielizna może sprawić, że będziesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Upewnij się, że biustonosz nie jest zbyt luźny w ramiączkach lub w obwodzie. Nie zapominaj też o odpowiednich majtkach. Za małe lub za duże, odznaczające się pod spodniami lub sukienką będą wyglądać nieestetycznie. Potrzebujesz więcej inspiracji? Sprawdź w galerii poniżej.

