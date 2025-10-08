To ma być najlepszy proszek do prania! Zdaniem ekspertów bije inne na głowę. Kosztuje grosze i dopiera najgorsze zabrudzenia

Niemieccy naukowcy przebadali popularne proszki do prania, porównując je z płynami, i obalili mit o wyższości drogich marek.

Wyniki badań wskazują, że najlepszą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń osiągają tanie proszki z dyskontów.

Proszek Formil Vollwaschmittel z Lidla został uznany za najskuteczniejszy, oferując doskonałe rezultaty prania w niskiej cenie.

Odkryj, który proszek do prania dopierze nawet poszarzałe skarpetki, nie niszcząc Twojego portfela!

Naukowcy wybrali najlepszy proszek do prania. Dopiera nawet poszarzałe skarpetki

Niemiecka chemia lepsza od Polskiej? Przez wiele lat panowało w Polsce takie przekonanie. Wiele osób było przekonanych, że skład chemii gospodarczej sprzedawanej w Niemczech jest lepszy od tych, które można kupić w naszym kraju. Takie przekonanie wynikało najczęściej ze stężeń składników aktywnych. Faktycznie, niektóre analizy wykazały, że niemieckie detergenty do prania lub sprzątania charakteryzowały się wyższą koncentracją składników aktywnych, co przekładało się na wyższą jakość przy użyciu mniejszej ilości produktu.

Niemieccy naukowcy wzięli pod lupę popularne proszki do prania. Przeanalizowano wiele marek, od tych tańszych, po te droższe. Jak podaje Verbraucherzentrale Hamburg oraz Fundacja Stiftung Warentest proszki do prania dopierają o wiele lepiej niż, popularne w ostatnim czasie, płyny.

Eksperci przebadali aż 20 różnych proszków do prania. Sprawdzili ich cenę, jakość oraz skład. Wyniki okazały się zaskakujące.

To najlepszy proszek do prania. Kosztuje grosze, a jest bardzo skuteczny

Wyniki badania zaskakują. Okazało się bowiem, że najlepsze wyniki osiągnęły tanie proszki z popularnych dyskontów lub drogerii. Bardzo dobrą ocenę uzyskał Formil Vollwaschmittel z Lidla. Kosztuje on około 2,32 euro za kilogram. Proszek ten bez problemu kupisz w Polsce i kosztuje on około 70 zł za opakowanie 5 kg. Na kolejnym miejscu denkmit Vollwaschmittel z dm oraz Domol Vollwaschmittel z Rossmanna.

Badania wykazały, że wszystkie te trzy proszki do prania cechują się znakomitą skutecznością podczas prania w 30 i 60 stopniach Celsjusza. Dopierają najgorsze zabrudzenia i nie kosztują fortuny.