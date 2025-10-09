To najpiękniejsze słowo na świecie. Zdominowało ranking i i oznacza odbicie księżyca w wodzie

Tureckie słowo "yakamoz" zwyciężyło w konkursie na najpiękniejsze słowo świata.

Oznacza ono "odbicie księżyca w wodzie" i urzeka swoją prostotą oraz poetyckim znaczeniem.

Dowiedz się, dlaczego "yakamoz" podbiło serca jurorów i jakie polskie słowa znalazły się w rankingu!

Czy to najpiękniejsze słowo na świecie? Co oznacza?

W blasku księżyca nad spokojną wodą pojawia się migotliwy promień - tak subtelny, że ledwie dostrzegalny. Tego zjawiska dotyczy tureckie słowo yakamoz - „odbicie księżyca w wodzie”. To właśnie ono zostało zwycięzcą niemieckiego konkursu zorganizowanego przez magazyn Kulturaustausch.

Konkurs Das schönste ABC der Welt („Najpiękniejsze abecadło świata”), organizowany przez Kulturaustausch przy współpracy z Instytutem ds. Stosunków Międzynarodowych (IfA), miał na celu uczczenie roku humanistyki i zwrócenie uwagi na bogactwo języków świata. Do organizatorów wpłynęło niemal 2,5 tysiąca propozycji ze 58 krajów. Jury oceniło każde zgłoszenie pod kątem oryginalności słowa, jego znaczenia kulturowego oraz wartości uzasadnienia, które do niego dołączono.

W uzasadnieniu wyboru yakamoz podkreślono, że język turecki potrafi w jednym wyrazie skondensować zjawisko, które w wielu innych wymaga opisu kilku słowami. Na drugim miejscu znalazło się chińskie hu lu („chrapać”), a na trzecim volongoto z języka luganda („nieporządek”). Warto dodać, że wśród zgłoszeń figurowała także polska propozycja „filiżanka”, reprezentująca język polski, zgłoszona przez Austriaka mieszkającego w Polsce.

Dlaczego yakamoz zostało najpiękniejszym słowem?

Słowa mają moc - potrafią przywołać obrazy, emocje, dźwięki. Ale yakamoz zdaje się mieć w sobie coś więcej: elegancką prostotę i bogactwo jednocześnie. Czytając je, wyobrażamy sobie srebrną smugę księżycowego światła, delikatne drganie wody, ciszę nocy - a jednocześnie czujemy tę tajemnicę, że coś niewyrażalnego jest tu zawarte w jednym krótkim wyrazie.

Dodatkowo słowo to funkcjonuje w tureckim także w kontekście poetyckim: określa nie tylko odbicie księżyca, ale także to, co woda „mówi” światłu - moment, w którym światło i cień się spotykają, subtelność ruchem fal. W pewnych interpretacjach yakamoz łączy się też z bioluminescencją planktonu w wodzie nocą - efekt, w którym woda sama zaczyna świecić, gdy dotknie jej światło księżyca lub sztuczne źródło.