Pocenie się w upał

To największy błąd podczas używania antyperspirantu. Przez to nie działa! Jak robić to prawidłowo, aby czuć się świeżo przez cały dzień?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że podczas używania antyperspirantu popełnia kluczowy błąd. W efekcie kosmetyk, który ma na celu ograniczenie pocenia się, po prostu nie działa. Na bluzce pod pachami szybko pojawiają się mokre plamy, które nieprzyjemnie pachną. Jak zatem powinno się prawidłowo nakładać antyperspirant? Zmień tę jedną rzecz, a efekt miło Cię zaskoczy.