To sposób mojej babci na szybki bigos na Wielkanoc. Przepis jest prosty i nie trzeba godzinami stać przy garach

Przepis na tradycyjny bigos to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ nie ma jednego słusznego przepisu na potrawę, którą dziś przyrządzamy z kapusty słodkiej, kiszonej lub mieszanej. W pierwszych książkach kucharskich znajdziemy instrukcje, w których na próżno szukać kapusty. Bigosy i bigosiki składały się głównie z mięsa lub ryb. W „Compendium Ferculorum” Stanisław Czerniecki podaje przepisy np. na „bigosek z jarząbka" (małe ptaszki), czy też "bigosek karpiowy", a także "bigosek z raków". W baroku takie dania doprawiano cytrynami lub limonkami, nie mogło zabraknąć także przypraw korzennych, bo szafran, pieprz i cukier podkreślały potęgę Jana III Sobieskiego. Dzisiaj bigos to danie z kapusty i mięsa, najlepiej długo smażone.

To sposób mojej babci na szybki bigos na Wielkanoc. Przepis jest prosty i nie trzeba stać godzinami przy garach

Istnieje mnóstwo sposobów przygotowywania bigosu w zależności od jego odmian. W większości jednak potrawa opiera się na tych samych składnikach, czyli poszatkowanej kapuście świeżej i kiszonej, mięsa, grzybów, suszonych bądź wędzonych śliwek, cebuli i przyprawach. Przygotowanie bigosu nie jest skomplikowane, ale wymaga sporo czasu, bo bigos im dłużej smażony, tym smaczniejszy. Niestety w trakcie gotowanie w całym mieszkaniu czuć niezbyt przyjemny zapach kapusty. Dlatego babcia przygotowywała bigos w piekarniku. Wystarczy wszystkie składniki przełożyć do brytfanny i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 130 stopni C. Piec około 3 godzin. Nie trzeba stać nad garnkiem, a zapach nie roznosi się tak bardzo, jak przy tradycyjnym gotowaniu.

