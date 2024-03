Zrobiłam to z warzywami do sałatki jarzynowej. Nigdy nie była lepsza, rodzina prosiła o dokładkę. Ten sposób na sałatkę jarzynową sprawi, że będzie smaczna i wyrazista

Dodaj to do sałatki jarzynowej. Będzie smakowała zupełnie inaczej

Nie ma świąt bez sałatki jarzynowej. To jeden z symboli polskiej kuchni z czasów PRL-u. Jest prosta, szybka i tania. W tegoroczną Wielkanoc spróbuj przygotować sałatkę jarzynową nieco inaczej. Kulinarny influencer Rozkoszny podzielił się swoim sposobem na sałatkę jarzynową. - Nigdy nie przepadałem za sałatką jarzynową. Jak kocham wszelkie sałatki i warzywa, tak sałatka jarzynowa to nie jest coś co mnie grzeje. Warzywa wygotowane w bulionie wymieszane z groszkiem z puszki i majonezem? To nie może działać - napisał na swoim blogu Rozkoszny. Mężczyzna zaproponował swoją wersję sałatki jarzynowej. Kluczem do sukcesu mają być pieczone warzywa. W klasycznym przepisie na sałatkę jarzynową marchew, pietruszkę oraz selera się gotuje. Pieczenie sprawi jednak, że warzywa nie stracą swojego aromatu, a ich smak będzie bardziej wyrazisty. Przetestowałam ten sposób i zdecydowanie go polecam. Tak przygotowana sałatka jarzynowa smakowała o wiele lepiej. Była aromatyczna, delikatna i rozpływała się w ustach.

Jak piec warzywa do sałatki jarzynowej

Marchewkę, pietruszkę oraz selera obierz i namocz w marynacie. Ja swoja marynatę przygotowałam na bazie oliwy, musztardy, cytryny oraz niewielkiej ilości miodu. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza, na blachę wyłóż papier do pieczenia. Kiedy piekarnik osiągnie wymaganą temperaturę włóż do niego warzywa. Piecz około 30 minut, aż będą miękkie, Odstaw do wystygnięcia, a następnie pokrój i dodaj do sałatki jarzynowej.