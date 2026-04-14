To tanie warzywo najlepiej jeść na surowo. Obniża cholesterol i hamuje starzenie

Obróbka termiczna niszczy cenne witaminy, dlatego niektóre warzywa, powszechnie znane w Polsce, najlepiej jeść na surowo.

Gotowanie pozbawia je ważnych składników, a w nieprzetworzonej formie stanowią prawdziwą skarbnicę antyoksydantów i beta-karotenu.

Włączenie tego warzywa do codziennego jadłospisu pomaga dbać o wzrok, redukuje poziom cholesterolu i opóźnia starzenie się skóry.

Smażenie, pieczenie czy gotowanie są nieodłącznym elementem przygotowywania posiłków, ale niestety pozbawiają żywność wielu kluczowych składników odżywczych. Jedzenie surowych warzyw pozwala na zachowanie pełni ich właściwości prozdrowotnych, ponieważ dostarczają one żywych enzymów, które usprawniają trawienie i zwiększają przyswajalność witamin. Wśród surowych produktów wyjątkowe miejsce zajmuje marchewka. Ten tani i dostępny przez cały rok korzeń to prawdziwa witaminowa bomba. Zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia, surowa marchew powinna stać się stałym elementem naszej diety.

Dlaczego warto jeść marchew? To prawdziwa bomba witaminowa

Eksperci podkreślają, że po marchewkę warto sięgać codziennie z uwagi na jej nieocenione właściwości. Marchewka to jedno z najlepszych źródeł beta-karotenu, czyli prowitaminy A, która w organizmie przekształca się w cenną witaminę A. Jest ona kluczowa dla dobrego wzroku, wzmacnia odporność oraz dba o prawidłowy stan skóry i błon śluzowych. Liczne badania dowodzą, że regularne jedzenie marchewki – szczególnie surowej – skutecznie obniża poziom "złego" cholesterolu (LDL). Dzieje się tak za sprawą błonnika, który wiąże cholesterol w jelitach, blokując jego wchłanianie. Dodatkowo zawarte w niej przeciwutleniacze chronią naczynia krwionośne. Marchew opóźnia procesy starzenia skóry, co zawdzięcza bogactwu beta-karotenu i innych antyoksydantów o działaniu odmładzającym. Skutecznie neutralizują one wolne rodniki, które odpowiadają za powstawanie zmarszczek i wiotczenie skóry. Dzięki częstemu jedzeniu marchewki skóra nabiera blasku, staje się bardziej elastyczna i odporniejsza na uszkodzenia. Poza beta-karotenem, to popularne warzywo dostarcza organizmowi witamin C i K, potasu, biotyny oraz błonnika, które kompleksowo wspierają nasze zdrowie.

Jak przemycić marchewkę do jadłospisu?

Wprowadzenie surowej marchewki do diety nie wymaga żadnego wysiłku. Idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska w ciągu dnia, ale można ją też z powodzeniem dodawać do różnego rodzaju sałatek, surówek, czy jako chrupiący element w kanapkach i wrapach. Starta na tarce, będzie świetnym uzupełnieniem naturalnego jogurtu z dodatkiem orzechów, a w całości – doskonałym składnikiem owocowo-warzywnych smoothie. Kluczem do sukcesu jest regularność. Aby w pełni czerpać z jej zdrowotnego potencjału, najlepiej spożywać ją każdego dnia.

