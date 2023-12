To tutaj rozegrała się kultowa bitwa na śnieżki. 39 lat temu świat usłyszał „Last Christmas”. Gdzie nakręcono teledysk do świątecznego hitu Wham!?

Raz na 2 tygodnie wrzucam to do spłuczki. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu. Muszla klozetowa lśni czystością. Sposób na czyszczenie toalety

Piosenka „Last Christmas" została wydana nakładem Epic Records 3 grudnia 1984 roku. Utwór o zranionym tuż przed świętami Bożego Narodzenia mężczyźnie stał się świątecznym hitem grupy Wham!, a szwajcarski kurort, w którym powstały zdjęcia do klipu przeżywał najazd turystów.

Gdzie kręcono teledysk do „Last Christmas"?

O Saas-Fee świat dowiedział się dopiero po 1984 roku, kiedy stacje muzyczne wyemitowały teledysk do utworu „Last Christmas” brytyjskiego duetu "Wham!". Georg Michael wybrał właśnie Szwajcarię i Saas-Fee na plan zdjęciowy do klipu jednej z najpopularniejszych świątecznych piosenek. Wioskę otacza 13 czterotysięczników, wokół znajduje się ponad 100 kilometrów tras narciarskich i biegowych. Sceny, które widzimy na początku teledysku do piosenki „Last Christmas”, raczej nie odegramy. W klipie grupa przyjaciół – z Georgem Michaelem na czele – podjeżdża samochodami do stacji Felskinn, gdzie przesiada się do kolejki. Dla zwykłego amatora zimowego wypoczynku w Alpach byłoby to niemożliwe. W Saas-Fee obowiązuje zakaz podróżowania samochodem w tym miejscu. Ekipa, która kręciła teledysk do „Last Christmas”, musiała mieć specjalne pozwolenie.

To tutaj rozegrała się kultowa bitwa na śnieżki. 38 lat temu świat usłyszał „Last Christmas”

Charakterystyczny domek, który pojawia się w teledysku "Last Christmas" to Chalet Schliechte. Znajdziemy go na skraju kurortu Saas-Fee. W 1984 roku stał samotnie, ale od lat 80. miejscowość bardzo się rozwinęła. Dziś Chalet Schliechte otaczają inne budynki. Sam domek też został odrestaurowany i trudno go rozpoznać. Chalet Schliechte posłużył do nakręcenia scen na zewnątrz. To przed tym budynkiem rozegrała się bitwa na śnieżki.

