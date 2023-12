Tradycja ubierania choinki na święta. Kościół podaje konkretne daty. Oto, kiedy najwcześniej można udekorować drzewko

Wlewam Coca-Colę do mąki, zagniatam i wstawiam do piekarnika. Cała rodzina zajada się pysznym chlebem. Przepis na chleb z Coca-Colą

To kiedy można najwcześniej ubrać choinkę, zależy w głównej mierze od nas. Przecież to, czy udekorujemy świąteczne drzewko w lipcu, listopadzie czy grudniu nie ma znaczenia, jeśli akurat mamy taki kaprys. Tradycja ubierania choinki narodziła się w Alzacji w XV wieku, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami. Taki zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z pogańskiego oddawania hołdu drzewom. Uważano, że jodły i świerki chronią od zła. Kościół początkowo sprzeciwiał się tej tradycji, jednak z czasem uznano, że ozdoba nawiązuje do biblijnego rajskiego drzewa. Ponieważ 24 grudnia trudno było znaleźć w Niemczech lub Francji owocującą jabłoń, na jodłach lub sosnach zawieszano czerwone jabłka.

Kiedy ubiera się choinkę na święta? Kościół podaje konkretne daty

Niektórzy uwielbiają klimat Bożego Narodzenia i chcieliby, by święta trwały zawsze. Stąd popularne w Stanach Zjednoczonych sklepy, w których ozdoby świąteczne można kupić cały rok. Jednak jeśli chcemy, by tradycji stało się zadość, lub obawiamy się, że zanim nadejdzie Wigilia, magiczna otoczka świąt zdąży nam zbrzydnąć, to warto znać dwie daty, które wyznaczają czas dekorowania iglaka. 24 grudnia, to tradycyjna data ubierania choinki. Jednak wiele osób, szczególnie dzieci nie może doczekać się dekorowania drzewka znacznie wcześniej. Wigilia to także dzień, w którym trudno znaleźć czas na takie zajęcia dlatego kościół katolicki pozwala na przystrajanie świątecznego drzewka na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Kiedy najwcześniej można ubrać choinkę według polskiej tradycji? Pierwsza choinka pojawiła się w Gdańsku

W galeriach handlowych i na świątecznych jarmarkach świąteczne dekoracje, łącznie z przyozdobionymi choinkami pojawiają się wraz z końcem listopada. Wiele osób we własnym domu ubiera choinkę z początkiem grudnia. Najczęściej w okolicy mikołajek, czyli 6 grudnia. Jednak według tradycji choinkę powinno się dekorować w wigilijny poranek, 24 grudnia. Wtedy, kiedy obecni są wszyscy domownicy. Jednak Wigilia, to dzień, w którym w kuchni jest dużo pracy, dlatego kościół podaje jeszcze jedną, wcześniejszą datę. Pierwsze wzmianki dotyczące ozdabiania choinek w Polsce dotyczą Gdańska. W 1698 roku gdańszczanie dekorowali je w domach. Choinki można było także kupić na świątecznym jarmarku. Jednak powszechny zwyczaj ubierania choinek na święta w Polsce przyjął się dopiero w XIX wieku. Wcześniej na święta Bożego Narodzenia ustawiano w domach snopek zboża w każdym rogu. Na stole i pod obrusem nie mogło zabraknąć siana na pamiątkę tego, że Pan Jezus urodził się w stajence. Ważnym elementem była również szopka.

