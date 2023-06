Trend kidult dotarł do Polski. Zabawka najlepszym prezentem na Dzień Ojca?

Te kwiaty, kwitną całe lato. Które zachwycają aż do jesieni? Te rośliny posadź w czerwcu, a będziesz cieszyć się ich zapachem nawet do paźdzernika

Powrót dziecięcej radości

Wchodząc w dorosłość, wcale nie trzeba rezygnować z zabawy. To właśnie teraz — mając czas i możliwości finansowe — można spełnić marzenia z dzieciństwa lub rozwijać kreatywne pasje. Producenci dostrzegli tę potrzebę, a dorośli konsumenci coraz chętniej kupują zabawki przygotowane specjalnie dla nich. Aktywnymi członkami fandomów są już nie tylko nastolatkowie, ale również dorośli, którzy coraz częściej traktują ulubione franczyzy, uniwersa, bohaterów czy muzyków jako swoje hobby.

Od kilku lat widać to bardzo wyraźnie na rynkach zagranicznych. Choć w 2019 roku wartość rynku zabawek dla dzieci w pięciu europejskich krajach – w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii – spadała o 200 mln euro w porównaniu do poprzedniego roku, kategoria produktów kierowanych do dorosłych wzrosła aż o miliard euro. Według raportu „Demystifying the Kidult Toy Market in Europe" tak zwany segment kidult w państwach EU5 został w 2022 r. wyceniony na 4,6 mld euro. Firma badawcza NPD Group wyliczyła, że za 25% rocznej sprzedaży zabawek odpowiadają dorośli, którzy sprawiają prezenty sobie lub dorosłym bliskim. W ubiegłym roku Wielkiej Brytanii segment kidult stanowił aż 30% całego rynku zabawek. Wzrost sprzedaży produktów wpisujących się w trend kidult, szczególnie zestawów LEGO i różnorodnych gadżetów fanowskich, już w 2022 r. zaobserwował także Empik.

Zabawki inspirowane ulubionymi seriami

W tym roku sprzedaż zabawek skierowanych do starszych użytkowników w Empiku jeszcze bardziej przyspieszyła. Kategoria rozbudowuje się o kolejne serie, które odpowiadają na różnorodne zainteresowania „większych dzieci”.

Hitem są m.in. zaawansowane zestawy LEGO stworzone dla dorosłych „konstruktorów”. Klocki LEGO Creator Orchidea cieszą się pięciokrotnie wyższym zainteresowaniem niż w ubiegłym (okres: styczeń-maj). Z kolei dwukrotny wzrost dotyczy chociażby zestawu Ford Mustang Shelby z serii LEGO Technic. Szeroka oferta czeka na fanów kina i popkultury. Rosnącą popularnością cieszą się też zestawy nawiązujące do kultowego uniwersum Star Wars. Klocki pozwalające ułożyć hełmy Mandalorianina czy Lorda Vadera sprzedały się od początku 2023 roku ponad trzykrotnie lepiej niż w 2022 roku.

– Do tegorocznych hitów można również zaliczyć zestawy Myśliwiec X-Wing Luke’a Skywalkera czy Sokół Millennium – wzrost sprzedaży w tych przypadkach jest dwukrotny. Kinowi bohaterowie są najczęściej wybierani także spośród figurek Funko POP. Bestsellerem w Empiku jest np. postać Baby Yoda ze Star Wars oraz Pennywise z filmu „To”. Dużą dynamikę sprzedaży – niemal trzykrotną – notują też figurki Hasbro. Tutaj również królują kinowe serie, m.in. Star Wars czy Transformers – mówi Magdalena Bogdan, Menadżerka Działu Zabawki w Empiku.

Co kupić „dużemu dziecku”?

Do Dnia Ojca została jeszcze chwila, ale już teraz widać, że niektóre produkty wyraźnie wybijają się na tle innych. Wpisują się one w zainteresowania i pasje lub wykorzystują motywy kultowych postaci czy filmów. Szukając prezentu na Dzień Ojca, warto zastanowić się, jakie są ulubione filmy, seriale, wykonawcy muzyczni czy zjawiska popkulturowe taty. To może być cenna wskazówka, która naprowadzi na idealnie trafiony prezent.

Fana motoryzacji ucieszy np. zestaw LEGO Technics, który pozwoli mu złożyć kultowego Forda GT. Ci, którzy fascynują się inżynierią i niezwykłymi budowlami, dzięki LEGO Architecture będą mieli okazję spełnić marzenia i własnoręcznie wybudować Statuę Wolności. Za to dla pasjonatów kina idealnie sprawdzą się figurki Funko POP! z postaciami z Wiedźmina lub bohaterami filmów MCU. Więcej inspiracji na Dzień Ojca można znaleźć na stronie Empik.com i w strefie fana Empik.com.

i Autor: Materiały prasowe Empik