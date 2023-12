To jak przyciągnąć szczęście na 2024 rok zależy od indywidualnych oczekiwań. Dla każdego z nas szczęście może oznaczać coś zupełnie innego. Jednak koniec 2023 roku i nadchodzący początek 2024 jest doskonałą okazją do tego, by pożegnać to, co nam nie służy. Skoro próbowałaś lub próbowałeś wytrzymać w noworocznych postanowieniach, ale nic z tego nie wychodzi, to czas na zmiany. Utarte schematy przestały się sprawdzać, dlatego czas wyrzucić stare scenariusze i napisać nowe. Czasami przyczyn niepowodzeń szukamy nie tam, gdzie jest ich źródło. Warto więc wyjść poza ramy i przyjrzeć się problemowi od innej strony. Oto 3 wskazówki, które pomogą zacząć nowy rok bez powtarzania starych błędów i sprawią, że będziemy szczęśliwsi.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić w 2024 roku. Bez tego szczęście Cię ominie

Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wpływa na nas energia innych osób. Dlatego po pierwsze — przyjrzyj się swoim relacjom. Zauważ, czy wokół ciebie są ludzie po spotkaniu z którymi, czujesz się źle, mimo że teoretycznie są ci bliscy. Warto porozmawiać z kimś takim i powiedzieć mu o tym, jak na nas działa. Być może to czas, by skończyć taką znajomość albo ograniczyć do minimum? Toksyczni ludzie wysyłają w naszą stronę złą energię i zabierają dobrą, a co za tym idzie mamy mniej sił do tworzenia i cieszenia się życiem. Zauważ też jaką energię ty wysyłasz innym. Nie narzekaj, nie marudź, koncentruj się na dawaniu innym dobra. Pamiętaj, że to, co dajesz, wraca do ciebie. Druga sprawa to uważność. W tym szalonym czasie nie potrafimy skierować uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, zarówno wokół nas, jak i w naszym ciele oraz umyśle. Warto się tego nauczyć. Uważna samoobserwacja umożliwia przerwanie nawykowego błędnego koła, w którym często bezwiednie reagujemy na pojawiające się wewnętrzne i zewnętrzne wrażenia — lęk, gniew oraz inne zwykle negatywne emocje. Dzięki rozwijaniu tej umiejętności możemy zauważyć złe emocje i odpowiednio świadomie zareagować. I trzecia sprawa — pożegnaj czarne myśli raz na zawsze i przestań szukać dziury w całym. Nie roztrząsaj negatywnych scenariuszy, a energię skieruj na szukanie rozwiązań. Traktuj to, co cię spotyka, jako lekcję od życia. Wszystko jest po coś, nawet jeśli teraz wydaje ci się największą tragedią. Życie składa się z doświadczeń i to, w jakim miejscu jesteś teraz, wynika czasami także z tych źle podjętych decyzji. Wyciągaj wnioski z tych przykrych doświadczeń i nie popełniaj jeszcze raz tych samych błędów.

ZOBACZ TEŻ: Jak pozbyłam się tego kwiatka z domu szczęście i miłość mnie nie opuszcza. Ta roślina doniczkowa przyciąga pecha i konflikty. Polacy ją ubóstwiają w swoich domach

QUIZ. Masz pecha czy szczęście? Pytanie 1 z 10 Drogę przebiega Ci czarny kot, co robisz? Nic nie robię, nawet go nie zauważam Głaszczę go Spluwam przez lewę ramię i krzyżuje palce Dalej