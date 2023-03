Tych produktów żywieniowych powinny unikać kobiety po 50-tce. Lepiej tego nie jedz, jeżeli nie chcesz pożegnać się z płaskim brzuchem smukłymi biodrami

Czego unikać w diecie po 50-tym roku życia? Lista szkodliwych produktów

Wraz z wiekiem nasz organizm się zmienia i nieco spowalnia. Dotyczy to między innymi metabolizmu oraz procesów trawiennych. Dodatkowo przestajemy się dużo ruszać i większość czasu spędzamy siedząc. Zanim przejdziemy do diety i zakazanych produktów po 50-tce to skupmy się na aktywności fizycznej. Jeżeli zdrowie pozwala to lepiej z niej nie rezygnować. Wraz ze stopniem wytrenowania warto codziennie poświęcać czas na ruch. Mogą to być spacery, taniec lub w przypadku osób bardziej zaawansowanych, lekkie treningi cardio.

Pamiętaj także, by dopasować odpowiednią kaloryczność przygotowywanych posiłków. Po 50-tym roku życia spada nasze zapotrzebowanie kaloryczne. W dużym uproszczenie uznaje się, że zapotrzebowanie kaloryczne u kobiet po 50-tce prezentuje się następująco"

1700 kcal – dla kobiet, które nie są aktywne fizycznie,

2000 kcal – dla kobiet o średnim ruchu fizycznym,

2200-2500 kcal – dla kobiet bardzo aktywnych fizycznie.

Pamiętaj, że są to jedynie szacunkowe wartości. Zapotrzebowanie kaloryczne wylicza się na podstawie wagi, wieku, aktywności fizycznej i innych czynników. Po 50-tce warto jednak zadbać o zdrową o zbilansowaną dietę. Niektóre produkty lepiej wykluczyć ze swojego jadłospisu. Z czego zrezygnować?

Lista produktów żywieniowych, które należy ograniczyć po 50-tce

ALKOHOL

Każdy alkohol powoduje wzmożony wysiłek układu trawiennego. Eksperci są zgodni, nie ma bezpiecznej ilości alkoholu i zdecydowanie lepiej z niego całkowicie zrezygnować. Wraz z wiekiem nasz układ trawienny staje się coraz słabszy i nie zawsze będzie w stanie poradzić sobie z alkoholem. Dodatkowo, picie napojów wysokoprocentowych ma działanie diuretyczne, czyli prościej mówiąc, moczopędne. W przypadku osób dojrzałych może to prowadzić do szybkiego odwodnienia.

PRODUKTY WYSOKOSZCZAWIOWE

Szczawiany, które znajdziesz między innymi w szczawiu, szpinaku oraz soku pomidorowych niekoniecznie będą dobre dla organizmu dojrzałego. Ograniczają one wchłanianie wapnia w organizmie. Po 50-tym roku życia przyswajanie wapnia bardzo spada, a szczawiany dodatkowo je utrudniają. Nie znaczy to jednak, że masz całkowicie zrezygnować ze szpinaku lub soku pomidorowego, ale zdecydowanie ogranicz ich spożycie.

PRODUKTY PRZETWORZONE

Przetworzona żywność to jedna ze współczesnych plag. Nawet młode i silne organizmu nie zawsze sobie są w stanie z nią poradzić. Regularnie spożywanie przetworzonej żywności może znacząco uszkodzić wątrobę, żołądek oraz trzustkę. Tego rodzaju jedzenie pełne jest chemii, konserwantów oraz sztucznych barwników.

SÓL

Eksperci coraz częściej biją na alarm w sprawie spożywania soli. Obecnie jemy jej za dużo. Nadmiar soli w diecie osób po 50-tce może powodować problemy z cieśnieniem, a także dodatkowe obciążenie serca, nerek oraz mózgu. Sól także zatrzymuje wodę w organizmie co powoduje nieestetyczne opuchnięcie i przybieranie na wadze.

CZERWONE MIĘSO

O szkodliwości czerwonego mięsa jest coraz głośniej. Wielu dietetyków jest zdania, że dieta przyszłości będzie opierała się jedynie na produktach roślinnych. W przypadku osób po 50-tce zdecydowanie warto mocno ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa. Szczególnie wołowina, może zwiększać ryzyko powstawania komórek nowotworowych. Jak wynika z badań amerykańskich ekspertów z Instytutu Badań nad Rakiem, codzienne jedzenie produktów mięsnych może powodować wzrost ryzyka zachowania na raka jelita grubego nawet o 72 proc.

