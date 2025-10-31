W Biedronce znalazłam najlepszą kiełbasę na święta. Mój mąż wynosi ze sklepu całe kartony. Teraz tylko 11 zł!

Najlepsza polska kiełbasa?

Kiełbasa żywiecka to jedna z najchętniej wybieranych kiełbas w Polsce. Jest to tradycyjny wyrób z Żywca i jest ceniona przede wszystkim z uwagi na swój delikatny smak i nieco chudsze mięso niż w przypadku innych kiełbas. Co ciekawe, ten rodzaj wędlin może poszczycić się bogata historią. Podobne wyroby mięsne produkowano już w starożytnej Mezopotamii. Obecnie klasyczna kiełbasa żywiecka jest silnie powiązana z regionem Żywiecczyzny i często ląduje na polskich stołach. Ceniona jest z uwagi na swoje delikatne mięso i mniejszą zawartość tłuszczu niż w innym tego typu wyrobach mięsnych. W 100 gramach kiełbasy żywieckiej jest około 320 kcal. Osobom będącym na diecie polecana jest kiełbasa z mięsa kurczaka.

Ważnym elementem codziennej diety jest świadome czytanie etykiet. W przypadku wędlin warto sprawdzać, czy nie zawierają one sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin z Biedronki zawiera mięso wieprzowe (z szynki), sól, przyprawy, przeciwutleniacz (askorbinian sodu) oraz substancję konserwującą. Co ważne, nie zawiera ona dodatku glutaminianu sodu.

Jeszcze tylko w piątek, 31 października w promocji Biedronki kupisz kiełbasę żywiecką Kraina Wędlin w promocji 10,99 zł, jeżeli kupisz 2 sztuki. Mój mąż zawsze poluje na tą promocje i wynosi spore zapasy.

Jak jeść kiełbasę żywiecką?

Kiełbasa wieprzowa to wszechstronne danie, które można przygotować na wiele sposobów i podawać z różnorodnymi dodatkami. Najpopularniejszą metodą jest smażenie na patelni lub grillowanie, aż skórka stanie się chrupiąca, a wnętrze soczyste i gorące. Można ją również piec w piekarniku lub gotować, choć te metody mogą nie zapewnić tak wyrazistej tekstury. Przed obróbką cieplną warto nakłuć kiełbasę widelcem, aby zapobiec pękaniu skórki. Podczas smażenia lub grillowania dobrze jest obracać kiełbasę, aby równomiernie się zarumieniła z każdej strony.

Jeśli chodzi o dodatki, możliwości są niemal nieograniczone. Klasycznym połączeniem jest podanie kiełbasy wieprzowej z pieczywem, takim jak świeże bułki, chleb żytni czy bagietki. Musztarda, ketchup, chrzan czy sos czosnkowy to popularne sosy, które doskonale komponują się z jej smakiem. Do tego świetnie pasują różnego rodzaju surówki, np. z kiszonej kapusty, marchwi czy ogórków konserwowych. Inne smaczne dodatki to ziemniaki w każdej postaci (gotowane, pieczone, frytki), kasze (gryczana, jęczmienna), a także warzywa grillowane lub duszone. Kiełbasa wieprzowa może być również składnikiem bardziej złożonych dań, takich jak bigos czy zapiekanki.

Pamiętaj, że w sobotę, 1 listopada wszystkie sklepy będą zamknięte. Z tej okazji Biedronka wydłużyła godziny otwarcia swoich sklepów w piątek. Większość placówek będzie czynna aż do 23:00.