W których krajach bezdomne psy mają najlepiej i najgorzej? Humane World Animals publikuje zestawienie z okazji Dnia Bezdomnych Zwierząt

Na świecie żyje około 362 milionów bezdomnych psów i kotów, z czego 143 miliony to psy uliczne, często cierpiące głód, choroby i prześladowania.

W niektórych krajach Azji psy trafiają na handel psim mięsem, podczas gdy w innych, jak Turcja czy Maroko, władze stosują masowe odłowy lub zabijanie.

Istnieją jednak kraje, takie jak Holandia czy Bhutan, które skutecznie i humanitarnie rozwiązują problem bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i szczepienia.

Poznaj ranking najlepszych i najgorszych krajów dla bezdomnych psów i dowiedz się, jak możesz pomóc w walce o ich lepszy los!

Szacuje się, że na świecie żyje prawie 362 mln bezdomnych psów i kotów, z czego 143 mln to psy żyjące na ulicy. Życie tych zwierząt może być niezwykle ciężkie, ponieważ zmagają się z głodem, nieleczonymi chorobami i urazami, a także są okrutnie prześladowane w ramach akcji ich trucia, eliminacji lub odławiania do schronisk, w których panują fatalne warunki. W niektórych krajach Azji są też zabierane z ulic i umieszczane w hodowlach na psie mięso lub od razu trafiają do rzeźni.

Oto nasz ranking pięciu najlepszych i pięciu najgorszych krajów na świecie dla bezdomnych psów.

5 najgorszych krajów dla bezdomnych psów

Turcja: do niedawna Turcja była postrzegana jako jeden z krajów, gdzie następuje poprawa w dziedzinie humanitarnego traktowania psów bezdomnych. Jednak nowe prawo, wprowadzone w 2024 roku, nakazuje odłowienie około 4 mln bezdomnych psów i ich masowe zamykanie w schroniskach, co często kończy się ich uśpieniem lub śmiercią z racji panujących tam fatalnych warunków. W Turcji doszło do protestów miłośników zwierząt przeciwko tej ustawie, a główna partia opozycyjna zapowiedziała jej uchylenie w sądzie. Na razie nic nie wskazuje, że sytuacja psów się poprawi.

Maroko: Maroko realizuje obecnie program zabijania, czyli „odstrzału” bezdomnych psów przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 2030 roku. Kraj ten często uciekał się do okrutnej eliminacji psów z ulic przed poprzednimi wydarzeniami sportowymi, pomimo protestów obrońców praw zwierząt.

Chiny: Chiny są wciąż największym na świecie ośrodkiem handlu psim mięsem. Szacuje się, że rocznie 10 mln psów - zarówno bezdomnych, jak i wolno żyjących - zabiera się z ulic i zabija na mięso. Chociaż większość mieszkańców Chin nie je psiego mięsa, psy w całym kraju pozostają narażone na przemoc ze strony ludzi zajmujących się handlem tym mięsem.

Pakistan: w Pakistanie, szczególnie w miastach takich jak Karaczi, gdzie wścieklizna stanowi poważny problem, stosuje się masowe zabijanie psów, często z użyciem trucizny. Chociaż pojawiły się obietnice rozpoczęcia akcji szczepień, zabijanie psów jest wciąż powszechną praktyką.

Egipt: w tym kraju bezdomne psy są okrutnie traktowane od dawna. Władze egipskich miast okresowo prowadzą akcję trucia strychniną lub odstrzału psów. Wielu Egipcjan karmi i opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, a rząd niedawno zadeklarował wsparcie dla 180-dniowej kampanii, obejmującej bardziej humanitarne strategie, w tym sterylizację, aby osiągnąć status obszaru wolnego od wścieklizny do 2030 roku. Pozostaje jednak pytanie, na ile możemy mówić o trwałej zmianie.

5 najlepszych krajów dla bezdomnych psów

Indie: wysoka pozycja Indii w rankingu jest rezultatem znacznej poprawy w ostatnich latach - wzrosła liczba gmin stosujących metodę humanitarnego i skutecznego zarządzania populacją psów na zasadzie: odłowienie-sterylizacja-szczepienie-wypuszczenie. Sytuacja ta może się jednak zmienić, ponieważ Sąd Najwyższy w Delhi ma wkrótce zdecydować, czy nie zrezygnować z tego podejścia i nie wrócić do okrutnej i nieskutecznej metody masowego odłowu i umieszczania w schroniskach, gdzie panują skandaliczne warunki, a pies ma niewielkie szanse na przetrwanie.

Meksyk: nowelizacja konstytucji z 2024 roku uznaje ochronę zwierząt za wartość fundamentalną. Daje to rządowi nowe uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie dobrostanu zwierząt i nakazuje prowadzenie edukacji w szkołach w całym kraju. Chociaż bezdomne psy w Meksyku mogą być narażone na okrucieństwo i zaniedbania, wiele z nich jest pod opieką opiekunów społecznych, a dekady akcji szczepień sprawiają, że przypadki wścieklizny są rzadkie. Ponadto rząd prowadzi kampanie sterylizacji i kastracji we wszystkich stanach. Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, to sytuacja zdecydowanie się poprawia.

Holandia: pierwszy kraj na świecie, w którym praktycznie wyeliminowano zjawisko bezdomności psów na ulicach, dzięki dekadom działań obejmujących obowiązkową rejestrację psów i wszczepianie im mikroczipów, rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony zwierząt, w tym wysokie grzywny za porzucenie zwierząt domowych do 16 000 euro, szeroko zakrojone kampanie na rzecz promowania adopcji psów przez władze lokalne, wprowadzenie podatku od zakupu psów oraz utrzymywanie niskiej liczby bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Bhutan: dzięki zaangażowaniu władz i prowadzeniu programu „schwytanie-sterylizacja-szczepienie-wypuszczenie” razem z Humane World for Animals, Bhutan osiągnął imponujący 100-procentowy wskaźnik sterylizacji i szczepień psów wolno żyjących. Od początku projektu ponad 150 000 bezdomnych psów zostało pomyślnie wysterylizowanych i zaszczepionych, a 32 000 psów towarzyszących zostało zaczipowanych.

Tajlandia: Tajlandia jest domem dużej populacji wolno żyjących psów, ale kraj ten w dużej mierze odrzucił masowe zabijanie jako strategię jej kontroli. Wspólne karmienie i opieka nad bezdomnymi psami są również uwarunkowane kulturowo ze względu na wyznawane w buddyzmie wartości, co sprawia, że wiele wolno żyjących psów korzysta z różnych form opieki. Świątynie buddyjskie oferują bezpieczne schronienie, pożywienie i schronienie dla bezdomnych psów. Władze i organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt zainwestowały znaczne środki w programy szczepień i sterylizacji, dzięki czemu Tajlandia stała się jednym z pierwszych krajów w Azji, które wyeliminowały wściekliznę przenoszoną przez psy na ludzi.

Życie psów i kotów na ulicach różni się w zależności od kraju i jego kultury. Często wolno żyjące psy i koty są w rzeczywistości zwierzętami domowymi lub są karmione przez opiekunów społecznych. Niezależnie od tego, czy są to zwierzęta domowe, korzystające z pewnych form opieki, czy też bezdomne, wszystkie mogą być narażone na nieludzkie traktowanie. Kraje z najlepszymi wynikami to te, które odrzuciły zabijanie w celu kontrolowania populacji, a zamiast tego przyjęły humanitarną sterylizację, program szczepień i wypuszczenie zaszczepionych I wysterylizowanych psów, jako sprawdzony i pełen empatii sposób na utrzymanie ich populacji i zdrowia pod kontrolą. Nasza praca na całym świecie dowodzi, że najbardziej empatyczne metody są również najskuteczniejsze

- podkreśla Iga Głażewska-Bromant, dyrektorka Humane World for Animals w Polsce.

Co możesz zrobić z okazji Dnia Bezdomnych Zwierząt?

Napisz do FIFA i domagaj się, aby wymusiło na Maroku zatrzymanie programu masowego zabijania psów przed mundialem.

Wspieraj lokalne schroniska dla zwierząt.

Adoptuj psy ze schronisk, zamiast kupować psy z hodowli.

