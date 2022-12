W Lidlu wystartowało wielkie czyszczenie magazynów! Sylwestrowy must have każdej polskiej rodziny za 8 zł

Szałowy trik na przemakające buty. Wydasz 4 zł, a zadziała jak profesjonalny impregnat do obuwia. Zabezpieczy skórzane buty przed wodą

Co zrobić, aby buty nie przemakały?

Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach Lidl Polska to wyjątkowa okazja na zaopatrzenie się w produkty przeznaczone do przyrządzania potraw z serii SILVERCREST KITCHEN TOOLS®. W promocyjnej cenie klienci kupią np. kontaktowy grill elektryczny Silvercrest o mocy 2200 W, idealny w zimie, gdy nie można urządzić tradycyjnego barbecue. Posiłki przygotowane przy pomocy urządzenia są zdrowsze niż te, opiekane na tradycyjnym grillu, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji zawartych w dymie. Od wtorku, 27 grudnia, elektryczny grill Silvercrest będzie tańszy o 50 zł – jego cena spadnie do 149 zł za zestaw.

Dużo radości domownikom sprawi również gofrownica Silvercrest wyposażona w termostat z płynną regulacją i aż 15 przykładowych przepisów. Dzięki specjalnej formie, nadaje się do pieczenia aż 5 gofrów jednocześnie, dzięki czemu doskonale sprawdzi się na imprezach i spotkaniach rodzinnych. Urządzenie może posłużyć także do przygotowywania innych wypieków. Cena gofrownicy Silvecrest od 27 grudnia zostanie obniżona o 31 proc. – wyniesie 48 zł za zestaw. Klienci sklepów Lidl Polska kupią taniej także inne akcesoria kuchenne, np. solidne metalowe otwieracze do konserw i korkociągi w cenie 8 zł za sztukę.

Praktyczne akcesoria do domu

W każdej sypialni przyda się praktyczna pikowana kołdra marki Livarno Home na 4 pory roku, dostępna w dwóch wymiarach 160 x 200 cm oraz 220 x 200 cm1. Składa się z dwóch warstw, połączonych klipsami: pierwsza jest lekka, typowo letnia, a druga znacznie grubsza i przeznaczona na zimę. Od 27 grudnia jej cena w sklepach Lidl Polska zmaleje o 30% i wyniesie 69 zł. Do kołdry warto dokupić np. dwustronną, bawełnianą pościel Livarno Home (dwie poszwy na poduszki oraz kołdra), która 27 grudnia stanieje o 37%: jej cena, w zależności od rozmiaru, zaczyna się od 44 zł za zestaw.

Wielka wyprzedaż obejmie także artykuły łazienkowe: od 27 grudnia wysoką szafkę Oslo (32 cm x 180 cm), szafkę półsłupek (32 cm x 80 cm) oraz szafkę pod umywalkę (60 cm x 55 cm) – wszystkie wyprodukowane w Polsce – będzie można kupić nawet o 50 zł taniej. Meble cechują się estetycznym wyglądem i dużą funkcjonalnością: w szafce Oslo można regulować wysokość półek, a szafkę półsłupek wyposażono w lekkobieżną szufladę na stabilnych, metalowych prowadnicach. Użytecznym dodatkiem do domu czy łazienki, będzie też regał na drzwi, przeceniony o 81% – klienci kupią go za jedyne 9 zł.

… i do warsztatu

Od 27 grudnia rozpoczną się także przeceny narzędzi i akcesoriów marki Parkside. Akcją promocyjną zostanie objęta m.in. pilarka ukosowa Parkside o mocy 1500 W2, wyposażona w laser, zapewniający precyzyjne docinanie elementów z drewna oraz tworzyw sztucznych. Urządzenie posiada specjalny zacisk, stabilnie przytrzymujący obrabiany przedmiot, dzięki czemu nie tylko sprawdzi się podczas różnych prac remontowo-budowlanych, ale też pomoże samodzielnie skonstruować rozmaite meble. Od 27 grudnia pilarka, wraz z akcesoriami: pojemnikiem na pył, narzędziami do wymiany tarcz, zapasowymi szczotkami węglowymi oraz m.in. bateriami alkaicznymi, będzie dostępna w sklepach Lidl Polska 100 zł taniej, w cenie 249 zł za zestaw.

W promocji znajdzie się również wiertarka stołowa Parkside3, z elektroniczną regulacją obrotów i mocnym silnikiem 710 W, przystosowana do wiercenia w drewnie, metalu oraz tworzywie sztucznym. Wyposażono ją w laser służący do prostego pozycjonowania obrabianego przedmiotu, stabilną podstawę, a także szereg praktycznych dodatków: ogranicznik głębokości, funkcję Constant Speed Control (utrzymuje stałą liczbę obrotów podczas wiercenia w różnych materiałach) czy komfortowy uchwyt. Jej cena zostanie obniżona o 100 zł i wyniesie 399 zł za zestaw. Na liście produktów, które od 27 grudnia będą sprzedawane w sklepach Lidl Polska po znacznie obniżonych cenach, znajdują się też m.in.: żelazko parowe Silvercrest o mocy 1740 W (29 zł/ 1 szt.4), odkurzacz workowy Zelmer (199 zł/ 1 zestaw5), młot wyburzeniowy Parkside (599 zł/ 1 zestaw6), ale też wiele, wiele innych przydatnych artykułów.

i Autor: Materiały prasowe Lidl promocje

