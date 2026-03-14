Weekend Oscarowy w Multikinie. Nominowane filmy do zobaczenia ponownie na wielkim ekranie

Wśród prezentowanych filmów znajdzie się m.in. „Jedna bitwa po drugiej” – historia byłego rewolucjonisty Boba, w którego wciela się Leonardo DiCaprio. Bohater żyje na uboczu społeczeństwa, próbując zapomnieć o swojej burzliwej przeszłości. Kiedy po latach powraca jego dawny wróg, a córka znika w tajemniczych okolicznościach, Bob musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich dawnych decyzji. Obraz otrzymał 13 nominacji.

W marcowy weekend widzowie zobaczą również film „Grzesznicy”, tegorocznego rekordzistę, który nominowany jest w aż 16 kategoriach. W filmie bliźniacy, grani przez Michaela B. Jordana wracają do rodzinnego miasta, chcąc rozpocząć nowe życie i zostawić za sobą trudną przeszłość. Na miejscu odkrywają jednak, że czeka na nich jeszcze mroczniejsze zagrożenie.

W programie znalazła się także „Wartość sentymentalna” w reżyserii Joachima Triera. Jeden z najgłośniejszych i najczęściej nagradzanych filmów ostatniego roku, nominowany do 9 Oscarów. W obsadzie znaleźli się m.in. Renate Reinsve, Stellan Skarsgård oraz Elle Fanning. Opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z trudną relacją z ojcem, charyzmatycznym reżyserem filmowym, porusza zawiłe tematy rodzinnych więzi. Dodatkowo obraz wzbogaca muzyka skomponowana przez Hanię Rani.

Na ekranach pojawi się także film „Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao, laureatki Oscara za „Nomadland”. Produkcja opowiada poruszającą historię miłości Williama Shakespeare’a i jego żony Agnes, której dramatyczne doświadczenia stają się inspiracją dla powstania jednej z najsłynniejszych sztuk w historii teatru, Hamleta.

Piątym tytułem prezentowanym w ramach weekendu Oscarowego będzie „Wielki Marty” – opowieść o ambitnym bohaterze (rola brawurowo zagrana przez Timothée Chalameta), który za wszelką cenę chce osiągnąć sławę i spełnić marzenie o wielkiej karierze, nawet jeśli oznacza to łamanie zasad i wchodzenie w ryzykowne sojusze.

Dodatkowo, po ogłoszeniu wyników tegorocznych Oscarów w niedzielną noc, we wtorek 17 marca widzowie będą mogli ponownie odwiedzić Multikino, aby zobaczyć zwycięzcę tegorocznej nagrody dla Najlepszego Filmu podczas specjalnego pokazu w kinach w całej Polsce.