Weź suszarkę do włosów i rozbij puch w upranej kurtce. Będzie puszysta jak kiedyś. Sposób na zbity puch w kurtce

W okresie zimowym kurtkę puchową tak samo, jak inne części garderoby należy co jakiś czas uprać, choćby po to, aby ją odświeżyć. O ile okrycia wierzchnie ze sztucznym wypełnieniem można śmiało prać w pralce, tak problem pojawia się w przypadku kurtek puchowych, czyli tych, które wypełnione są pierzem naturalnym. Wiele osób obawia się podjęcia samodzielnego uprania takiego okrycia i najczęściej oddaje je do pralni. Wynika to z faktu, że po praniu kurtki puchowej w pralce, jej wypełnienie się zbija. W efekcie we wnętrzu okrycia pojawiają się nieocieplone prześwity, a ono nie wygląda już tak estetycznie, jak tuż po zakupie. W takiej sytuacji każdy z nas zastanawia się, czy istnieje jakiś sposób na zbity puch w kurtce, który pomoże nam ją uratować i przywrócić jej funkcjonalność. W sieci można znaleźć wiele porad dotyczących rozbijania puchu w kurtce. Jeden z nich z pewnością zasługuje na uwagę, gdyż jest naprawdę skuteczny. Wystarczy, że ustawisz suszarkę na włosów na chłodny nawiew i skierujesz ją do wnętrza swojej kurtki. Drugą ręką energicznie oklepuj kurtkę drewnianym wieszakiem w miejscach, gdzie zbił się puch. I gotowe. Kurtka jest puszysta jak kiedyś.

Jak prać kurtkę puchową w pralce, aby jej nie zniszczyć?

Piorąc kurtkę z pierza w pralce niezwykle ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad, aby nie zbić puchu. Po pierwsze usuń z pojemnika na detergenty pozostałości proszku po poprzednich cyklach. Najlepiej użyć płynu do prania puchu lub ewentualnie takiego do tkanin delikatnych. Przed wrzuceniem kurtki do bębna zapnij wszystkie zamki i obróć ją na lewą stronę. Wybierz program prania delikatnego lub ręcznego. Kurtkę puchową powinno prać się w temperaturze 30 stopni Celsjusza i obrotach maksymalnie 400 na minutę. Możesz także do bębna razem z ubraniem wrzucić 3 lub 4 piłeczki tenisowe. Podczas obrotów będą skutecznie rozbijać puch. Jeśli wolisz nie ryzykować praniem w pralce to dobrą alternatywą jest ręczne upranie kurtki.