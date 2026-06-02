Wiercące się niemowlę zamienia przebieranie w walkę? Poznaj proste techniki na uspokojenie dziecka

Z informacji departamentu zdrowia z Teksasu wynika, że wiercące się niemowlę zazwyczaj odczuwa fizyczny dyskomfort lub jest po prostu przebodźcowane

Pozostawienie maluchowi wyboru i pokazanie dwóch różnych koszulek to świetny sposób na uratowanie poranka

Jak podają brytyjskie materiały medyczne NHS, uciekanie z przewijaka bywa efektem pokazywania przez rodzica obrzydzenia przy zmianie brudnej pieluchy

Całkowite odpuszczenie walki o ładny strój sprawia, że bunt dwulatka przy ubieraniu mija o wiele szybciej i bez niepotrzebnego krzyku

Dlaczego niemowlę płacze przy przebieraniu? Rozwiewamy wątpliwości

Codzienne zakładanie ubrań i zmiana pieluchy często zamieniają się w prawdziwą walkę na przewijaku. Dziecko głośno krzyczy, wierzga nogami, a ty zastanawiasz się, co robisz nie tak i skąd bierze się ten ogromny opór. Czasami można odnieść wrażenie, że twój maluch po prostu nienawidzi momentu zakładania bluzek oraz samej czystej pieluszki.

Z poradnika wydanego przez Texas Department of State Health Services dowiadujemy się, że niemowlęta są wtedy często po prostu przebodźcowane lub odczuwają fizyczny dyskomfort. Drapiąca metka, za zimne ubranie czy zbyt głośne dźwięki w pokoju potrafią mocno przytłoczyć malucha, który nie potrafi jeszcze wyrazić swoich emocji słowami. Z kolei trochę starsze dzieci po prostu uczą się samodzielności i buntują się, bo chcą mieć większy wpływ na to, co się z nimi na co dzień dzieje.

Jak ubrać wiercące się niemowlę? Sprawdzone i proste sposoby

Kiedy każda próba nałożenia ubranek przypomina zapasy, warto wypróbować sprytne sztuczki, które polecają autorzy z organizacji ZERO TO THREE:

daj dziecku wybór i pokaż mu dwie zupełnie różne koszulki do założenia

obróć ubieranie w wesołą zabawę i załóż mu na przykład skarpetkę na rączkę

śmiej się i mów radosnym głosem, gdy ubranie celowo wyląduje na złej części ciała

wręcz maluchowi do rączki ulubioną zabawkę, która szybko zajmie jego uwagę

Dzięki takim prostym działaniom wiercące się niemowlę czuje się włączone w cały proces i wie, że szanujesz jego zdanie. Odwrócenie uwagi sprawia, że cała ta codzienna rutyna jest dla niego po prostu znacznie mniej stresująca.

Bunt dwulatka przy ubieraniu. Co robić w przypadku ataku złości?

Jeśli twój dwulatek wpada w szał na widok ubrań, które dla niego przygotowałaś, dobrym pomysłem może być całkowite odpuszczenie tej porannej walki. W tym wieku dzieci mocno walczą o swoją niezależność, a bunt dwulatka przy ubieraniu i ataki złości to po prostu całkowicie normalny etap ich rozwoju. Zdecydowanie lepiej jest pozwolić dziecku założyć śmieszną i zupełnie niedopasowaną koszulkę, niż tracić cenne nerwy na zmuszanie go do twojego wyboru. Kiedy pozwolisz maluchowi na odrobinę swobody, proces ubierania przebiegnie w o wiele spokojniejszej atmosferze, a wy bez krzyku wyjdziecie z domu na spacer.

Uciekanie z przewijaka. Jak nasze reakcje wpływają na zachowanie malucha?

Wielu rodziców podczas zmiany bardzo brudnej pieluchy odruchowo zatyka nos i robi zdegustowane miny nad maluchem. To zupełnie naturalna reakcja na mało przyjemny widok oraz zapach, z którym stykamy się na co dzień. Czasem naprawdę trudno ukryć obrzydzenie, gdy maluch zrobi sporą kupę, a my musimy to wszystko szybko i sprawnie posprzątać.

Jak możemy przeczytać w materiałach brytyjskiej służby zdrowia NHS, pokazywanie niechęci sprawia, że dziecko zaczyna kojarzyć robienie kupy z czymś bardzo negatywnym. Znacznie lepiej jest do malucha cały czas gadać, uśmiechać się i robić śmieszne miny, bo to świetnie buduje więź i odwraca jego uwagę od całego zamieszania. Przyjazna i luźna atmosfera sprawia, że uciekanie z przewijaka staje się rzadsze, a maluch jest o wiele spokojniejszy podczas całej toalety.

Źródła:

Texas Department of State Health Services (DSHS) — Parent Resource Guide Final 2022

NHS — How to change your baby's nappy

ZERO TO THREE — “The Magic of Everyday Moments: Loving and Learning Through Daily Activities (18 to 24 months)”