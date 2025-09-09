Wiesz skąd jest to auto? Quiz o polskich tablicach rejestracyjnych
Uwielbiasz odgadywać, co oznaczają litery na tablicach rejestracyjnych? Ten quiz jest dla Ciebie. Sprawdź, czy rozpoznasz, z jakiej miejscowości lub z jakiego powiatu albo województwa jest dany wyróżnik.
Nasz quiz zawiera dziesięć pytań o kody, które widnieją na tablicach rejestracyjnych samochodów w różnych województwach, powiatach i miejscowościach. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, a znaczenie niektórych wyróżników może Cię zaskoczyć. Rozwiąż quiz o polskich tablicach rejestracyjnych i nie daj się zwieść, bo niektóre pytania są podchwytliwe.
Quiz: Polskie tablice rejestracyjne. Sprawdź, czy wiesz, skąd są te „blachy”
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto oznaczają tablice rejestracyjne zaczynające się od liter „CT”?