Wiesz skąd jest to auto? Quiz o polskich tablicach rejestracyjnych

Agnieszka Morawska
2025-09-09 15:41

Uwielbiasz odgadywać, co oznaczają litery na tablicach rejestracyjnych? Ten quiz jest dla Ciebie. Sprawdź, czy rozpoznasz, z jakiej miejscowości lub z jakiego powiatu albo województwa jest dany wyróżnik.

Quiz z tablic rejestracyjnych. Wiesz skąd są te blachy?

Autor: Shutterstock

Nasz quiz zawiera dziesięć pytań o kody, które widnieją na tablicach rejestracyjnych samochodów w różnych województwach, powiatach i miejscowościach. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, a znaczenie niektórych wyróżników może Cię zaskoczyć. Rozwiąż quiz o polskich tablicach rejestracyjnych i nie daj się zwieść, bo niektóre pytania są podchwytliwe.

Quiz: Polskie tablice rejestracyjne. Sprawdź, czy wiesz, skąd są te „blachy”
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto oznaczają tablice rejestracyjne zaczynające się od liter „CT”?
