Wiosenne porządki nigdy nie były prostsze. Z tym mykiem czyszczenie podłóg pójdzie Ci jak z płatka. Nawet Jezusek będzie zachwycony lśnieniem

Na początku powiedzmy sobie szczerze, że sprzątanie mieszkania na Wielkanoc nie jest Twoim obowiązkiem. Czasy gdy gospodynie w popłochy myły i wietrzyła całe pomieszczenia dawno minęły. Jeśli jednak planujesz generalne porządki i chcesz sprawdzić, jak szybko i skutecznie uporać się z brudem na podłogach to dobrze trafiłaś. Dla wielu osób mycie podłóg to prawdziwa udręka i robią to jak najrzadziej. To wielki błąd, na podłodze zbiera się wiele brudów i kurzu. Często prawdziwą katorgą jest fakt, że w sklepach znajdziesz różne detergenty do różnych typów podłóg. Można oszaleć. Na szczęście, w takim przypadku z pomocą przychodzą domowe sposoby na sprzątanie. To sprytne triki, które znały już nasze babcie. Zobacz ten patent na szybkie i tanie mycie podłóg.

Masz w domu kilka typów podłogi, od paneli, wykładziny po elegancki parkiet i nie wiesz, czy możesz jest wszystkie umyć przy użyciu jednego detergentu? Z pomocą przychodzą domowe sposoby naszych babć, część z nich nadal wykorzystywana jest w hotelach i pensjonatach. Możesz na przykład przygotować własny płyn do podłóg. Jest on, nie tylko niezwykle skutecznie, ale przede wszystkim tani. Na jego stworzenie nie wydasz więcej niż kilka/kilkanaście złotych, a będzie on równie skuteczny, co ten kupiony w sklepie. W wiadrze lub w misce wymieszaj ze sobą: 1 łyżkę płynu do naczyń, 1 szklankę octu, 2 litry wody oraz dodatkowe 1,5 litra zagotowanej wody. W ten sposób wyszorujesz nawet najbardziej uciążliwe plamy. Jednak w przypadku czyszczenia podłóg liczy się nie tylko detergent, ale i technika.

Jak poprawnie myć podłogi, by były czyste i lśniące?

Zanim zabierzesz się do mycia podłóg pamiętaj, by porządnie je wcześniej odkurzyć. To bardzo ważny krok jeżeli chcesz uniknąć smug. Następnie porządnie umyj podłogi. Najlepiej wykorzystaj do tego miękką ściereczkę lub specjalny mop. Okrężnymi ruchami przemyj wszystkie zakamarki i pozostaw do wyschnięcia. Domowy płyn do podłóg sprawdzi się w przypadku każdego typu posadzki i nie zniszczy jej.

