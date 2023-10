Wlej 1 łyżeczkę do wody, wymieszaj i umyj tym okna. Ten trik sprawi, że szyby będą lśniące, bez smug a brud nie będzie na nich osiadał. Patent na szybkie mycie okien

Wlej kilka kropel do żelazka i zobacz, co się stanie. Twoje stare ubrania będą jak nowe

Bajecznie prosty sposób na mycie okien. Koniec z zaciekami na szybach

Czyste okna bez smug łatwo uzyskać domowymi sposobami. Efekt utrzyma się przez długi czas, a brud nie będzie osiadał na szybach. Zdradzamy Ci trik, jak to zrobić. Ten sposób z pewnością okaże się lepszy od kupnych detergentów. Jednym z sekretnych składników na błyszczące okna bez smug jest gliceryna. To łatwo dostępny i tani środek, który dodany do wody umyje szyby okienne. Gliceryna tworzy na szybie filtr ochronny, dzięki któremu na powierzchnie okna nie osadza się woda oraz zanieczyszczenia z powietrza. Dodatkowo gliceryna sprawia, że podczas mycia okien nie powstają smugo oraz zacieki. Kupisz ją praktycznie w każdej aptece.

Jak umyć okna przy pomocy gliceryny?

Do wiadra lub miski nalej wody oraz wymieszaj ją z 1 łyżeczką gliceryny (około kilkunastu kropli). Całość porządnie wymieszaj i tak przygotowanym roztworem umyj okna. Jeżeli nie masz pod ręką gliceryny, to w podobny sposób zadziała samochodowy płyn do spryskiwaczy. W przypadku jego zastosowania wystarczy, że rozpylisz nierozcieńczony płyn na szybkę i wytrzesz ją do sucha.

