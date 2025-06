Wlewam do miski i mieszam. Już po jednym przetarciu płytki łazienkowe są lśniące i czyste. Wyczyści każdy brud, a płytki zostawi jak nowe. Czyszczenie płytek łazienkowych

Wystarczy, że wymieszasz z wodą i przetrzesz łazienkowe. Znów będą czyste i lśniące

Czyszczenie powierzchni, które mają regularny kontakt z wodą i mydłem wcale nie należy na czynności najłatwiejszych. Parująca, ciepła woda z kąpieli osadza się na płytkach łazienkowych tworząc matową powłokę. Przecieranie płytek mokrą ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń lub szyb na niewiele się zdaje. Zacieki, osady oraz kamień nadal pozostają na powierzchni płytek. Nieco lepsze rezultaty daje czyszczenie płytek łazienkowych detergentami do kabin prysznicowych. Mają one właściwości rozpuszczające trudne zabrudzenia. W internecie można znaleźć wiele domowych sposób na czyszczenie płytek łazienkowych. Okazuje się, że jest jeden środek, który poradzi sobie z tego rodzaju zabrudzeniami najlepiej ze wszystkich.

Do czyszczenia płytek łazienkowych najlepiej sprawdzi się klasyczny, biały ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą w równych prorogacjach i dokładnie przetrzeć płytki łazienkowe. Ocet nie tylko rozpuszcza zabrudzenia takie jak kamień oraz zacieki z mydła, ale ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. To sprawia, że świetnie sprawdza się jako środek zapobiegający powstawaniu pleśni, która może pojawić się na fugach pomiędzy płytkami. Jeżeli zapach octu jest dla Ciebie zbyt drażniący to do mieszanki możesz dodać kilka kropel zapachowego płynu do naczyń. Tak czyszczone płytki łazienkowe będą idealnie czyste przez długi czas. Pamiętaj jednak, by nie stosować tej metody na ręcznie malowane płytki. Kwasowa formuła octu może rozpuścić farbę i zniszczyć płytki.

Zabierz z garażu i raz na pół roku przetrzyj tym płytki łazienkowe. Powierzchnia znów odzyska dawny blask

Osady, zacieki oraz częste mycie mogą sprawić, że płytki łazienkowe z czasem zaczną matowieć. Aby odzyskały swój dawny blask warto je, raz na jakiś czas, dodatkowo nabłyszczać. Rewelacyjnie sprawdzi się do tego wosk na karoserii samochodowych. Przed takim zabiegiem dokładnie umyj i wysusz płytki. Następnie nałóż niewielką ilość wosku na miękką szmatkę i kulistymi ruchami wsmaruj go w płytki łazienkowe. Sposób ten możesz wykorzystać również do nabłyszczania płytek w kuchni, ale w tym przypadku sprawdź, czy ich powierzchnia jest odpowiednia odtłuszczona. Zabieg ten wykonuj raz na pół roku, a Twoje płytki przez wiele lat pozostaną lśniące i błyszczące.