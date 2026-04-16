Włóż kilka do doniczki, a pozbędziesz się pleśni z doniczki. W kilka godzin usuwa biały nalot i sprawia, że ziemia znów jest ciemna i żyzna. Jak się pozbyć pleśni z doniczek?

Biały nalot na ziemi w doniczce to pleśń, rozwijająca się z powodu nadmiernej wilgoci i braku drenażu.

Pleśń jest szkodliwa dla zdrowia, wywołując alergie, oraz niszczy korzenie roślin, prowadząc do ich obumierania.

Usuń nalot, zapewnij drenaż i zastosuj naturalne środki, takie jak cynamon lub czosnek, aby uratować swoje rośliny.

Odkryj, jak prawidłowo przygotować i zastosować te domowe sposoby, aby skutecznie pozbyć się pleśni i przywrócić zdrowie Twoim kwiatom.

Dlaczego w ziemi kwiatów doniczkowych pojawia się biały nalot?

Charakterystyczny biały nalot na powierzchni ziemi doniczkowej to nic innego jak zawodnikiem pleśni. Podobnie jak w innych warunkach pleśń rozwija się w wyniku nadmiernej wilgoci i braku możliwości odparowywania wody. Najczęściej powstaje, gdy kwiaty są nadmierne podlewane, brakuje warstwy drenażowej oraz otworów odprowadzających w doniczkach. Zdarza się, że pleśń w doniczkach może wystąpić w wyniku braku wentylacji całego pomieszczenia. W takim przypadku najczęściej objawy nadmiernej wilgoci są zauważalne w całym pokoju. Na oknach powinna zbierać się woda, a szyby mogą często parować.

Pleśń w doniczkach choć jest zjawiskiem dość częstym nie powinna być jednak bagatelizowana. Pleśń zawsze jest szkodliwe i nawet w niewielkiej ilości może podrażniać górne drogi oddechowe. Zarodniki pleśni mogą przedostać się do powietrza powodując alergie, a nawet problemy skórne. Dodatkowo pleśń w ziemi doniczkowej negatywnie wpływa na układ korzeniowy roślin prowadzać do ich marnienia, a nawet obumarcia.

Jeżeli zauważyłeś, że w ziemi wokół kwiatów doniczkowych pojawiła się pleśń reaguje błyskawiczne. Przede wszystkim należy usunąć górną warstwę białego nalotu. Najlepiej jest robić to w rękawiczkach, a ziemie wyrzucić. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj jej do innych roślin. W ten sposób jedynie przeniesiesz zarodniki dalej. W kolejnym kroku zadbaj, aby rośliny miały odpowiedni drenaż. Jeżeli istnieje ryzyko, że kwiaty zostałem przelane wyjmij je z doniczki i sprawdź korzenie. W razie potrzeby usuń przegniłe korzenie, a pozostałe przetrzyj cynamonem. Ma on działanie odkażające i przeciwbakteryjne. W dnie doniczki zrób otwory wentylacyjne, aby wodą podczas podlewania nie zalegała na dole.

W ostatnim kroku zadbaj o szybkie odkażanie pozostałej ziemi. Istnieją dwa domowe sposoby, aby to zrobić. Pierwszy z nich to wspomniany już cynamon. Działa ona niczym naturalny pożeracz pleśni i odkaża naturalne powierzchnię. Wystarczy kilka łyżek cynamonu wymieszanych z podłożem.

Innym sposobem jest czosnek. Uznawany za naturalny antybiotyk czosnek ma silne właściwości przeciwbakteryjne i szybko usuwa zarodniki. Czosnek należy obrać z łupin i wykopać w ziemię doniczkową. Czosnek to naturalny sprzymierzeniec w walce z pleśnią w doniczce. Jego skuteczność wynika z zawartości allicyny – związku siarkowego o silnych właściwościach przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych. Aby przygotować prosty, domowy środek, wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku, zalać je litrem ciepłej wody i odstawić na około 24 godziny. Po tym czasie płyn należy odcedzić i używać do podlewania roślin. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością czosnku, gdyż zbyt mocny roztwór może podrażnić delikatne korzenie roślin. Stosuj go raz na 7-10 dni, obserwując reakcję rośliny i redukcję pleśni. To ekologiczna alternatywa dla chemicznych środków, bezpieczna dla domowników i zwierząt.

