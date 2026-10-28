Woda z kranu czy butelkowana: co lepsze do picia dla dziecka?

Woda z publicznego wodociągu jest regularnie badana i zwykle nadaje się do picia

Woda butelkowana nie zawsze jest czystsza ani lepsza od kranówki

Niemowlę do około 6. miesiąca życia zwykle nie potrzebuje dodatkowej wody

Większej ostrożności wymaga woda ze starej instalacji, własnej studni lub objęta komunikatem wodociągów albo sanepidu

Pierwsza pomoc dla kobiet w ciąży - Plac Zabaw odc. 22

Woda z kranu czy butelkowana dla dziecka? Sprawdź jej źródło i jakość

Woda z kranu może być dobrym wyborem dla dziecka, jeśli pochodzi z publicznego wodociągu, nadaje się do picia i nie wydano komunikatu o jej nieprzydatności. Wodę z publicznych wodociągów bada się pod kątem bakterii i składu chemicznego. Dlatego kranówka nie musi być gorsza od wody butelkowanej. Woda butelkowana także musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, ale nie oznacza to, że zawsze ma lepszy skład lub jakość.

Nie warto wybierać wody wyłącznie po wyglądzie butelki, haśle na etykiecie czy cenie. Dla starszego niemowlęcia i dziecka najważniejsze jest regularne picie wody, a nie wybór konkretnej marki. Kranówka jest zwykle tańsza, a jej wybór ogranicza liczbę kupowanych plastikowych butelek.

Kiedy woda z kranu wymaga ostrożności?

Bezpieczeństwo wody zależy nie tylko od wodociągu, lecz także od instalacji w budynku. W bardzo starym mieszkaniu problemem mogą być zużyte rury i inne elementy instalacji. Po nocy lub dłuższej nieobecności domowników woda przez wiele godzin stoi w rurach. Po nocy lub dłuższej nieobecności najpierw odpuść wodę z kranu, a dopiero potem użyj jej do picia lub gotowania.

Szczególnej ostrożności wymaga woda z własnej studni. Woda ze studni nie jest badana tak regularnie jak woda z wodociągu, dlatego jej jakość warto okresowo sprawdzać w badaniu laboratoryjnym. Nie podawaj dziecku wody ze studni, ulicznego źródełka ani fontanny, jeśli nie ma jasnej informacji, że nadaje się do picia.

Jeśli wodociągi lub sanepid wydadzą komunikat o pogorszeniu jakości wody, dokładnie stosuj się do zawartych w nim zaleceń. Czasem woda wymaga przegotowania, a czasem nie wolno używać jej ani do picia, ani do przygotowywania posiłków. W takiej sytuacji woda butelkowana jest praktycznym rozwiązaniem na czas wskazany w komunikacie.

Woda dla niemowlęcia. Kiedy zacząć ją podawać?

Niemowlę do około 6. miesiąca życia, które jest karmione piersią lub mlekiem modyfikowanym, zwykle nie potrzebuje dodatkowej wody do picia. Mleko pokrywa jego potrzeby płynów. Wodę można zacząć podawać, gdy w diecie pojawiają się posiłki stałe. Najlepiej proponować ją w otwartym kubku, kubku treningowym lub bidonie.

Jeśli wybierasz wodę butelkowaną dla niemowlęcia, sprawdź etykietę. Wybierz wodę źródlaną lub niskomineralizowaną, z niską zawartością sodu i siarczanów. Woda wysokozmineralizowana nie jest potrzebna małemu dziecku, nawet jeśli producent przedstawia jej skład jako zaletę.

Mleko modyfikowane przygotowuj z wody nadającej się do picia i zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu mleka. W polskich zaleceniach podkreśla się przygotowywanie świeżej porcji z użyciem przegotowanej, lekko ostudzonej wody. Jeśli masz wątpliwości co do jakości kranówki, zwłaszcza w starym budynku, sprawdź informacje publikowane przez lokalne wodociągi. Do czasu wyjaśnienia sprawy możesz używać wody butelkowanej przeznaczonej do przygotowywania posiłków dla niemowląt.

Jaka woda sprawdzi się na co dzień?

W codziennym życiu nie trzeba kupować wody butelkowanej tylko dlatego, że dziecko jest małe. Jeśli korzystasz z publicznego wodociągu, nie ma komunikatu o problemach z wodą, a instalacja w domu jest w dobrym stanie, kranówkę można podawać starszemu niemowlęciu i dziecku. Przy wyjściach, podróży albo czasowych problemach z wodą w domu można sięgnąć po niegazowaną wodę butelkowaną.

Wybierając wodę, kieruj się jej źródłem i składem, a nie reklamowymi hasłami. Podawaj dziecku przede wszystkim czystą, niesłodzoną wodę. Niech ma do niej dostęp podczas posiłków i między nimi. Jeśli dziecko ma chorobę nerek, zaburzenia gospodarki elektrolitowej lub lekarz zalecił szczególne żywienie, wybór wody warto omówić z pediatrą.

Źródła:

8