Wróciła wielka oferta Lidla. Znowu przebiją Thermomixa?

Gotowanie bywa czasochłonne i wymagające. Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania, przy okazji oszczędzając trochę czasu… i pieniędzy? Po świąteczno-noworocznej przerwie, do oferty sklepów Lidl Polska powraca bestsellerowy robot kuchenny marki Silvercrest – Monsieur Cuisine Smart. Ma on aż 15 różnych funkcji, m.in.: siekanie, mieszanie, fermentację, wyrabianie ciasta, smażenie oraz gotowanie na parze, dzięki którym może zastąpić kilka innych urządzeń. Doskonale sprawdzi się np. podczas przygotowywania potraw na Wielkanoc! Tym bardziej, że jego niezawodność potwierdzają sami klienci: z danych zgromadzonych w aplikacji Lidl Plus wynika, że aż 93 proc. użytkowników, którzy zakupili Monsieur Cuisine Smart w terminie od kwietnia 2019 do stycznia 2023 r., poleciłoby go innej osobie.

W zestawie z wielofunkcyjnym robotem znajdują się liczne akcesoria, w tym misa ze stali nierdzewnej, o pojemności 4,5 litra. Urządzenie ma też: dużą moc (1200 W), czytelny wyświetlacz o średnicy 8 cali, funkcję automatycznego czyszczenia, 10-stopniową regulację prędkości (oraz dodatkowy tryb „turbo”) i wbudowany moduł Wi-Fi. Ponadto, za pośrednictwem aplikacji na smartfony i tablety, użytkownicy mogą tworzyć tygodniowe plany posiłków, korzystać z obszernej bazy przepisów oraz dzielić się nimi na Facebooku lub Instagramie.

Wielofunkcyjny robot Monsieur Cuisine Smart będzie oferowany w sklepach stacjonarnych Lidl Polska od czwartku do soboty, 16-18 marca, w promocyjnej cenie 2199 zł – czyli 300 zł taniej1. Warto się spieszyć, bo liczba zestawów jej ograniczona!

Teraz jeszcze więcej możliwości!

Po raz pierwszy w sklepach stacjonarnych Lidl Polska, klienci będą mogli kupić również nowe akcesoria, zwiększające funkcjonalność robota (zarówno modelu Smart, jak i Connect). Są to m.in.:

podwójna nasadka tnąca, służąca do precyzyjnego ścierania i krojenia m.in.: sera, warzyw oraz owoców, wyposażona w tarczę ze stali nierdzewnej, w cenie 159 zł/ 1 zestaw,

łopatka obrotowa, ułatwiająca wyjmowanie dań, bądź wylewka, pozwalajaca nalewać np. zupę bez kapania i ociekania – w cenie 19,99 zł/ 1 szt.,

żaroodporne łopatki kuchenne (2 szt.) z silikonowymi końcówkami, służące do wyjmowania ciasta lub kremów – za 19,99 zł/ 1 zestaw.

Klienci szukający inspiracji kupią też w sklepach aż 6 nowych książek kucharskich, zawierających przepisy na potrawy, które można przyrządzić przy pomocy robotów MC Smart i MC Connect!

Osoby, które poszukują akcesoriów kuchennych, z pewnością zwrócą uwagę na produkty z kolekcji Masterpro, sygnowane przez polskiego kucharza i restauratora Modesta Amaro. To m.in.: wysokiej jakości naczynia (patelnie, rondle, garnki) z innowacyjną, nieprzywierającą powłoką ILAG® Premium, wykonane z odpornego na odkształcenia kutego aluminium, zestaw 3 noży kuchennych ze stali szlachetnej, a także urządzenia, takie jak ręczny blender 1000 W i elektryczny młynek do soli oraz pieprzu. Produkty z kolekcji Masterpro, sygnowane przez Modesta Amaro, będą dostępne w sklepach Lidl Polska od soboty, 18 marca.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

