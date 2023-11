Wrzucam 1 kostkę do muszli klozetowej, a potem spuszczam wodę. Toaleta nigdy nie była czystsza. Sposób na czyszczenie toalety

Dodałam kroplę do wody i umyłam okna. Szyby były czyste jak łza i błyszczące jak nowe. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Domowe sposoby na sprzątanie stają się coraz popularniejsze. Wiele osób rezygnuje z kupnych środków czystości na rzecz, tych robionych własnoręcznie. Płyny do mycia oparte na occie poradzą sobie praktycznie z każdym zabrudzeniem, a przy tym są bezpiecznie. Nie powodują alergii oraz podrażnieni na skórze. Czy toaletę również można czyścić domowych sposobami? Sedes to miejsce, w którym zbiera się wiele groźnych bakterii i powinien ob być regularnie czyszczony. Bez obaw możesz sięgnąć po domowe metody. Najpopularniejsze sposoby czyszczenia muszli klozetowej domowymi sposobami to soda oczyszczona, kapsułka do zmywarki oraz pianka do golenia. Jest jeszcze jeden trik, który zna mniej osób, a jest on również skuteczny.

Wrzucam 1 kostkę do muszli klozetowej i spuszczam wodę. Toaleta nigdy nie była czystsza

Jednym z skuteczniejszych sposobów na czyszczenie toalety są drożdże. Przetestowałam ten trik i faktycznie działa. Wieczorem (najlepiej przed spaniem) wrzucam do muszli klozetowej pokruszoną kostkę drożdży spożywczych. Zasypuję ją dwoma łyżkami cukru i całość pozostawiam na noc. Rano delikatnie czyszczę muszlę klozetową szczotką oraz spuszczam wodę. Efekt? Toaleta jest czysta i lśniąca. Wszystko bez użycia kupnej chemii.

