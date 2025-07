Wspiera odchudzanie i obniża cholesterol. Polacy latem zajadają się nim na potęgę. Właściwości koperku

Spis treści

Dorzucamy go do młodych ziemniaków, chłodników, zup, sałatek, a nawet sosów i dań z grilla. Koperek, choć wywodzi się z Afryki Północnej i Azji Południowo-Zachodniej, od wieków gości także na polskich stołach. Ten zielony dodatek to nie tylko aromatyczny smak i zapach. Znawcy kuchni dobrze wiedzą, że koperek skrywa w sobie całą paletę prozdrowotnych właściwości, które szczególnie warto docenić latem.

Koperek to naturalny lek, który mamy w zasięgu ręki

Koperek to nie tylko pyszna przyprawa, ale także silny, naturalny środek leczniczy. Zawiera bogactwo substancji aktywnych, takich jak olejki eteryczne, flawonoidy, kumaryny oraz witaminy, m.in. A, C, D, E, K, B1 i B2 oraz minerały, w tym wapń, żelazo i fosfor.

„W kuchni wykorzystuje się głównie ziele, w ziołolecznictwie natomiast owoce. Koper stosowany jest również jako surowiec zielarski o wielu leczniczych właściwościach”

- podkreśla Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków na stronie apetytnapolskie.com.

Ziele i nasiona koperku wykorzystuje się również do naparu, który jak podają blogerzy kulinarni wspomaga trawienie, łagodzi kolki, delikatnie obniża ciśnienie krwi i działa uspokajająco.

Koper dobry na trawienie, stres i... czkawkę

Nie każdy wie, że koperek ma działanie wspomagające odchudzanie. Jest niskokaloryczny, a jednocześnie bogaty w błonnik, który wpływa na uczucie sytości i wspiera prawidłową pracę jelit.

Dodatkowo koperek korzystnie działa na samo trawienie, wspomaga też metabolizm. Zmniejsza wzdęcia i zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Napar z jego nasion działa kojąco na cały układ pokarmowy. Wspiera przy tym wydzielanie żółci, ułatwiając trawienie tłuszczów. Dla tych, którzy chcą zadbać o sylwetkę będzie zatem tylko sprzymierzeńcem.

Jak zaleca portal akademiasmaku.pl: „Jedną łyżeczkę suszonych nasion koperku zalej 200 ml wrzątku, wymieszaj i parz pod przykryciem przez około 10 minut”.

Jak się okazuje, koperek może złagodzić także stres, bóle głowy, a nawet pomóc w walce z czkawką. Szklanka gorącej wody z łyżką posiekanego koperku to domowy sposób, który według tradycji działa szybciej niż wstrzymywanie oddechu.

„Ze względu na brak szkodliwych działań ubocznych stosowany jest więc również u małych dzieci jako lek przeciw kolce, trudnościom z trawieniem i spowodowaną tym bezsennością”

– podkreślają autorzy strony apetytnapolskie.com.

Obniża poziom cholesterolu

Prozdrowotne właściwości koperku to także pomoc w obniżeniu wysokiego poziomu cholesterolu. Z badań wynika, że zawarte w nim związki, w tym flawonoidy i olejki eteryczne, mogą pomagać w obniżaniu poziomu „złego” cholesterolu LDL, czy wspieraniu pracy wątroby, co ma znaczenie w gospodarce tłuszczowej organizmu. Badania w tym temacie trwają, ale dietetycy już teraz zachęcają do włączania koperku do codziennego jadłospisu.

Koperek chroni przed nowotworami i wspiera serce

Co ciekawe coraz więcej badań wskazuje na dodatkowe, długofalowe korzyści zdrowotne. Regularne spożywanie koperku może wspierać układ krążenia, a nawet chronić przed rozwojem niektórych nowotworów, m.in. okrężnicy, piersi i płuc.

Jednak nie tylko w kuchni koperek ma swoje zastosowanie prozdrowotne. Olejek koperkowy jest niekiedy składnikiem past do zębów, płukanek do ust, mydeł i perfum. Działa jako naturalny tonik dla skóry tłustej i przetłuszczających się włosów.