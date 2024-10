Wspólna zabawa, wspólny rozwój: Grupa LEGO odkrywa korzyści płynące z zabawy!

Badanie przeprowadzone na polskich respondentach ujawniło, że rodziny, które spędzają czas na wspólnej zabawie, czują się szczęśliwsze niż te, które tego nie robią. Aż 96% dzieci twierdzi, że zabawa jest kluczowa dla ich szczęścia, a 97% rodziców widzi w niej przestrzeń do nauki na błędach. Wspólna zabawa jest także świetnym sposobem na poprawę komunikacji – zauważa to aż 89% rodziców, a 87% dostrzega w niej czas na wzmacnianie rodzinnych więzi.

Mimo że zarówno rodzice, jak i dzieci dostrzegają korzyści z zabawy, w praktyce często priorytetem stają się obowiązki szkolne i domowe. Aż 86% rodziców i dzieci przyznaje, że chcieliby więcej czasu poświęcać na wspólną zabawę, jednak codzienne obowiązki oraz korzystanie z urządzeń cyfrowych często stanowią przeszkodę. Dodatkowo 58% rodziców uważa, że zabawa powinna być nagrodą za osiągnięcia, a 60% z nich sądzi, że dzieci powinny skupiać się głównie na nauce i odrabianiu lekcji. Co współgra z odpowiedziami dzieci – aż 88% przyznaje, że inne obowiązki, takie jak prace domowe często utrudniają w znalezieniu czasu na wspólną zabawę.

Mimo wyzwań coraz więcej rodziców dostrzega wartość wspólnej zabawy. Większość z nich zauważa, jak zabawa wpływa na kreatywność dzieci (88%) i poprawia ich umiejętności komunikacyjne (89%). Pozytywne wsparcie podczas zabawy pomaga dzieciom uczyć się na błędach i postrzegać eksperymentowanie jako naturalny element rozwoju.

Aleksandra Belta-Iwacz psycholog dziecięcy mówi: „Badanie LEGO Play Well 2024 ujawnia dysproporcję między świadomością rodziców, a praktyką w zakresie wspólnej zabawy z dziećmi. Mimo że 83% rodziców dostrzega korzyści płynące z zabawy, to obowiązki oraz presja związana z nauką często prowadzą do zaniedbywania tego istotnego aspektu życia rodzinnego. Niemal codziennie obserwuję w gabinecie, jak łatwo dorośli zapominają, że zabawa jest naturalnym językiem dzieci. To ona pozwala dzieciom się uczyć, odpoczywać, budować relacje, a także wyrażać swoje myśli i emocje. Warto, aby rodzice świadomie wprowadzali zabawę do codziennej rutyny swojej rodziny!“

Dzieci doskonale rozumieją, jak istotne są wspólne chwile spędzone na zabawie z rodziną. Aż 87% najmłodszych uczestników badania podkreśla, że wspólne zabawy w gronie rodzinnym to dla nich nie tylko przyjemność, ale absolutny priorytet.

Zestawy LEGO powstały z myślą o połączeniu dwóch światów – dzieci, które pragną więcej wspólnego czasu z rodzicami, oraz rodziców, którzy chcieliby dołączyć do zabawy, ale nie zawsze wiedzą jak. Wprowadzenie zabawy do codziennego życia może być proste i przyjemne. Warto rozważyć angażujące aktywności, które łatwo wpleść w codzienną rutynę rodzinną.

30 minut wspólnej zabawy – klucz do szczęśliwszego i bardziej jakościowego życia rodzinnego.

Kreatywne zajęcia, takie jak budowanie z klocków LEGO, wspólne rysowanie czy wymyślanie śmiesznych piosenek, mogą rozbudzić wyobraźnię i wywołać mnóstwo radości. Nawet 30 minut dziennie spędzonych na zabawie może wzmocnić więzi rodzinne i zainspirować do odkrywania nowych sposobów na wspólne chwile.

W ramach inicjatywy "Pół Godziny dla Rodziny" Grupa LEGO oferuje rodzicom gotowe scenariusze zabaw, które zostały opracowane we współpracy z ekspertem z dziedziny psychologii aby zapewnić dzieciom jak najlepsze doświadczenia rozwojowe. Przykładem mogą być aktywności polegające na wspólnym budowaniu z klocków LEGO, w trakcie których rodzina rozwiązuje różne zadania i angażuje się w kreatywne działania. Takie zabawy rozwijają wyobraźnię, umiejętności komunikacyjne i zdolność współpracy. Scenariusze zawierają pomysły, które pozwolą rodzicom dostosować poziom trudności do wieku i potrzeb danego dziecka. W zabawie można więc stawiać przed swoją pociechą łatwiejsze i trudniejsze wyzwania.

Aby ułatwić rodzicom wprowadzenie tej inicjatywy w życie, LEGO wraz z psychologiem dziecięcym Aleksandrą Beltą-Iwacz stworzyło prosty scenariusz zabawy "Teatr Cieni", który będzie angażującą aktywnością dla całej rodziny.

Scenariusz: Teatr Cieni

Droga Rodzino, dziś przeniesiemy się do magicznego świata teatru cieni! Przed Wami wspaniała okazja, aby wspólnie stworzyć własne postacie i opowiedzieć fantastyczne historie, wykorzystując cienie. To świetny sposób na rozwijanie kreatywności i współpracy, a także na wspólne spędzenie czasu. Przygotujcie się na zabawę pełną emocji i twórczości!

Co będzie potrzebne?

Biała kartka papieru: to ona będzie stanowić ekran w teatrze cieni

Źródło światła: na przykład lampkę biurową lub latarkę.

Klocki LEGO: będą potrzebne do zbudowania stojaka na ekran oraz postaci i innych elementów występujących w historii

Miejsce do zabawy: wybierzcie pokój z zasłoniętymi oknami lub inne ciemne miejsce.

*Uwaga: Jeśli poniższy scenariusz uznacie za zbyt łatwy dla Waszej rodziny, w dalszej części przeczytajcie o większych wyzwaniach w czasie tworzenia Teatru Cieni.

Zabawa:

Zbudowanie sceny

Zbudujcie cztery kolumny z klocków Lego. Dwie ustawcie po prawej stronie, a dwie po lewej stronie. Między nie wsuńcie kartkę papieru.

Wymyślenie historii

Wspólnie wymyślcie scenariusz Waszego przedstawienia. O czym będzie ta historia? Jakie postacie w niej wystąpią?

Tworzenie Postaci:

Wspólnie stwórzcie modele z klocków LEGO, które będą przedstawiały różne postacie lub elementy scenografii.

Przygotowanie Teatru:

Ustawcie źródło światła (lampkę) za ekranem. Możecie użyć prześcieradła, białej kartki papieru lub innego płaskiego materiału, który posłuży jako ekran dla Waszych cieni.

Ustawcie swoje postacie między źródłem światła a ekranem. Możecie także eksperymentować z różnymi odległościami, aby uzyskać różne efekty cieni.

Występ Teatralny:

Zorganizujcie przedstawienie, tworząc opowieść lub scenkę, w której cienie przedstawiają różne postacie i wydarzenia. Bawcie się i improwizujcie – niech każda osoba spróbuje wymyślić swoją historię i przedstawić ją osobom siedzącym przed ekranem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i stworzyliście niezapomniane opowieści! Teatr cieni to doskonały sposób na wspólne odkrywanie swojej kreatywności. Może macie już nowe pomysły na kolejne spektakle?

*Wariant z gwiazdką:

Bohaterowie: Połączcie bohaterów i scenografię z klocków LEGO z elementami wyciętymi z papieru.

Scenariusz: Zadaniem każdego z członków rodziny jest wymyślenie jednego zdania, które będzie fragmentem historii, nie wypowiadając go na głos, zapiszcie je na kartce. Dopiero kiedy wszyscy skończą pisać, odczytajcie swoje zapiski. Kolejnym, tym razem grupowym zadaniem jest wymyślenie scenariusza Waszego spektaklu tak, by zawierał wszystkie zdania. Historia powinna mieć wyraźny początek, rozwinięcie i zakończenie.

Efekty specjalne: Im bliżej źródła światła ustawicie elementy, tym większy cień one stworzą. Wykorzystajcie to do nadania dramatyzmu Waszym postaciom!

Wśród członków Waszej rodziny wybierzcie dźwiękowca. Jego zadaniem będzie za pomocą swoich ust, rąk i nóg tworzyć dźwięki pasujące do scenariusza.

Co da Wam ta zabawa?

Rozwija kreatywność i wyobraźni poprzez tworzenie i odgrywanie postaci oraz opowieści.

Ćwiczy komunikację i współpracę podczas wspólnego tworzenia i przedstawiania opowieści.

Wspiera kompetencje emocjonalne, poprzez wyrażanie ich w teatrze cieni.

Wspiera koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę małą podczas budowania skarbów.

Podsumowując, "Pół Godziny dla Rodziny" jest nie tylko hasłem, ale realną szansą na poprawę jakości życia rodzinnego. Grupa LEGO zachęca wszystkich rodziców, aby codziennie znajdowali czas na wspólną zabawę, która jest inwestycją w przyszłość ich dzieci.

i Autor: materiał prasowy LEGO