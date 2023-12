Wstrząsam i spryskuję swój dywan shaggy. Jest czysty i pachnący jak nowy. Szybki sposób na upranie dywanu z długim włosem na sucho

To najgorszy błąd, jaki notorycznie popełniają miłośnicy kwiatów. Przez to Twoja dracena gubi liście. Sposób na dracenę, dzięki któremu będzie rosła jak szalona

Wstrząsam i spryskuję swój dywan z długim włosem. Jest czysty i pachnący jak nowy

Przed świętami wiele osób podejmuje się prania swoich dywanów. W końcu marzymy, aby nasz dom na Boże Narodzenie i nowy rok był wysprzątany i pachniał świeżością. Czasami jednak upranie dywanu może być problematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o ten typu shaggy, czyli mający dłuższe włosie. Najprostszym sposobem na pranie dywanu w domu jest użycie specjalnego odkurzacza. Można również oddać go w ręce specjalistów, którzy dokładnie go wyczyszczą. Jednak w sytuacji, gdy czasu do świąt zostało niewiele, a Ty nie masz pod ręką odkurzacza piorącego, wypróbuj ten domowy sposób na pranie dywanu z długim włosem. Ja od jakiegoś czasu nie rozstaje się z suchym szamponem do włosów. I wcale nie dlatego, że stosuję go do włosów, a właśnie do prania dywanu na sucho. Spryskuję nim powierzchnię i pozostawiam na 6 godzin. Po tym czasie dokładnie odkurzam. Suchy szampon pozwala na estetyczne odświeżenie dywanu i nadanie mu przyjemnego zapachu.

Pranie dywanu z długim włosiem w domu

Zanim zabierzesz się za samodzielne pranie dywanu z długim włosiem w domu, najpierw go dokładnie odkurz. Jeśli zdecydujesz się na pranie za pomocą odkurzacza, to koniecznie pamiętaj, aby go w miarę szybko wysuszyć. Najlepiej rozwieś go w ciepłym i wentylowanym miejscu. Otóż takie dywany dość długo schną, a w efekcie mogą gnić i pojawi się na nich pleśń. Można też wykorzystać specjalną suszarkę do tapicerek. Wszelkie plamy można usunąć za pomocą pasty z sody oczyszczonej lub mąki ziemniaczanej.