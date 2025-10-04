Wtorkowy Kubełek KFC znów dostępny

Wtorkowy Kubełek od lat jest symbolem spędzania chwil z bliskimi i stanowi świetną okazję do częstszego siadania przy jednym stole. Szybka wizyta w KFC po pracy, mecz, a może serialowy maraton? Każde spotkanie jest lepsze, kiedy pod ręką masz kubełek pełny złocistego kurczaka.
Trzy warianty, specjalne ceny
Kameralne grono lub większa paczka – bez względu co wybierzesz, w KFC znajdziesz Wtorkowy Kubełek w trzech wariantach, a każdy z nich sprosta apetytom nawet największych kurczakożerców. Ciesz się soczystymi stripsami, pikantnymi Hot Wings i klasycznymi nóżkami gdzie tylko chcesz! Oferta zawiera kultowe produkty KFC w specjalnych cenach:
11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł
- 3 Stripsy
- 6 Hot Wings
- 2 Nóżki Kentucky
14 kawałków złocistego kurczaka za 24,99 zł
- 8 Hot Wings
- 4 Hot&Spicy Strips
- 2 Nóżki Kentucky
18 kawałków złocistego kurczaka za 29,99 zł
- 12 Hot Wings
- 4 Hot&Spicy Strips
- 2 Nóżki Kentucky
Wtorkowy Kubełek to powrót na który wszyscy czekali. Ikoniczna oferta sprzyja wypadom ze znajomymi i sprawia, że każdy wtorek staje się małym świętem. Promocja obowiązuje w każdy wtorek od 30 września do odwołania. Jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie.