Wtorkowy Kubełek KFC znów dostępny

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-04 19:34

Pora na aktualizację kalendarzy! Wtorek właśnie stał się pretekstem do spotkań z najbliższymi, celebrowania wspólnego czasu i dzielenia się chrupiącym kurczakiem od KFC. Wtorkowy Kubełek oficjalnie wrócił do oferty i jest dostępny we wszystkich restauracjach w każdy wtorek. Przygotuj się na 11 kawałków chrupiącego kurczaka za jedyne 19,99 zł!

KFC

i

Autor: Pexels.com

Wtorkowy Kubełek od lat jest symbolem spędzania chwil z bliskimi i stanowi świetną okazję do częstszego siadania przy jednym stole. Szybka wizyta w KFC po pracy, mecz, a może serialowy maraton? Każde spotkanie jest lepsze, kiedy pod ręką masz kubełek pełny złocistego kurczaka.

Trzy warianty, specjalne ceny

Kameralne grono lub większa paczka – bez względu co wybierzesz, w KFC znajdziesz Wtorkowy Kubełek w trzech wariantach, a każdy z nich sprosta apetytom nawet największych kurczakożerców. Ciesz się soczystymi stripsami, pikantnymi Hot Wings i klasycznymi nóżkami gdzie tylko chcesz! Oferta zawiera kultowe produkty KFC w specjalnych cenach:

11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł

  • 3 Stripsy
  • 6 Hot Wings
  • 2 Nóżki Kentucky

14 kawałków złocistego kurczaka za 24,99 zł

  • 8 Hot Wings
  • 4 Hot&Spicy Strips
  • 2 Nóżki Kentucky

18 kawałków złocistego kurczaka za 29,99 zł

  • 12 Hot Wings
  • 4 Hot&Spicy Strips
  • 2 Nóżki Kentucky

Wtorkowy Kubełek to powrót na który wszyscy czekali. Ikoniczna oferta sprzyja wypadom ze znajomymi i sprawia, że każdy wtorek staje się małym świętem. Promocja obowiązuje w każdy wtorek od 30 września do odwołania. Jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie.

KFC

i

Autor: KFC/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki