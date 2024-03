Wyjątkowe imię dla dziewczynki, które dzisiaj jest praktycznie zapomniane. Pochodzi od starego boga. W Wielkanoc 2024 świętuje imieniny. Moc energii i radości

Moja babunia za każdym razem dodawała ten składnik do sernika. Sernik z jej przepisu jest puszysty i pyszny

Wybór imienia dziecka to trudna i znacząca decyzja rodziców. Często wybiera się imię po starszych członkach rodziny, lub takie, które jest obecnie modne. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tradycyjne, polskie imiona. Wśród chłopców króluje Jan, Aleksander oraz Antonii, a wśród dziewczynek liderką pozostaje Zofia. To imię dla dziewczynki jest bardzo rzadkie. Wybierane sporadycznie przez rodziców. Posiada ono jednak wielką moc i oznacza niewyczerpaną energię. Mowa o imieniu Kwiryna. To żeński odpowiednik imienia Kwiryn. W tym roku Kwiryna obchodzi swoje imieniny w Wielką Sobotę, czyli 30 marca.

Imię Kwiryna pochodzi z łaciny i wywodzi się od imienia boga Sabinów Quirinusa. To jeden z najstarszych rzymskich bogów. Z jego postacią utożsamiany jest Romulus - jeden z legendarnych założycieli Rzymu. Kobiety o imieniu Kwiryna uznawane są za pełne energii, ale także nieśmiałe. Mają wielkie serca i potrafią poświęcić się dla innych. Kwiryna pełna jest ciepła, zrozumienia oraz oddania wobec bliskich. Kwiryna obchodzi imieniny 30 marca oraz 4 czerwca.

