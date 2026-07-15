Wyjątkowy smak, także bez cukru

Każdy tu znajdzie coś dla siebie. To podejście pozwala odpowiadać na różne potrzeby – niezależnie od okazji, pory dnia czy indywidualnych preferencji. Firma bowiem szczególny nacisk kładzie na wersje napoju o niskiej lub zerowej kaloryczności. Jest szeroki wybór wariantów zero lub ograniczoną ilością cukru. To odpowiedź na potrzeby tych, którzy chcą cieszyć się ulubionymi smakami na własnych zasadach.

Zmiany te nie są przypadkowe – wynikają z odpowiedzialnego podejścia. Coca-Cola działa zgodnie z zaleceniami wiodących instytucji zdrowotnych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazuje, że zawarte cukry nie powinny przekraczać 10 proc. dziennego zapotrzebowania energetycznego. W odpowiedzi na te wytyczne firma przekształca swoje portfolio, aby wspierało bardziej zrównoważone wybory.

Autor: Coca-Cola/ Materiały prasowe

Obecnie 45 proc. produktów Coca-Cola dostępnych w Europie ma niską lub zerową wartość kaloryczną, a dwie trzecie napojów słodzonych oferuje alternatywę bezcukrową. Jest w czym wybierać!

Podobnie wygląda to w dłuższej perspektywie. Jako członek Europejskiego Związku Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA), Coca-Cola wraz z innymi firmami branżowymi znacząco zmniejszyła zawartość cukru – o 12 proc. w latach 2000–2015 oraz o kolejne 14,6 proc. w latach 2015–2019.

Równie ważna dla Coca-Cola jest przejrzystość – firma dba, aby konsumenci mieli łatwy dostęp do jasnych i zrozumiałych informacji o produktach. Bo przecież świadome decyzje zaczynają się od rzetelnych informacji.

I to właśnie dlatego ta historia nie ma jeszcze ostatniego rozdziału.

Współpraca płatna z marką Coca-Cola