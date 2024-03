Wyjmuję z szafki córki i kruszę. Obsypuje tym cały trawnik i mam spokój z mchem. Przestaje rosną na długie lata. Sposób na mech

Kruszę i rozsypuję po trawniku. Sposób na pozbycie się mchu z trawnika

Mech to prawdziwie utrapienie. Porasta całe połacie trawy i rozprzestrzenia się po dużych obszarach. Mech zabiera miejsce trawie i hamuje jej rozwój. Najlepiej rośnie w wilgotnych i zacienionych miejscach. Pojawia się najczęściej na kwaśnych glebach kiedy odczyn pH spada poniżej 5,5. Mech to całkowicie normalna sprawa i jest on stałym elementem poszycia leśnego. Jednak, gdy pojawia się na naszym trawniku to staje się problemem. Aby skutecznie pozbyć się mchu warto przetestować domowe metody. Często są one bardzo skutecznie i pozwalają zaoszczędzić wiele pieniędzy. Jednym z najbardziej znanych sposobów na pozbycie się mchu z trawnika jest posypanie go popiołem z kominka lub ogniska. Trzeba jednak pamiętać, by spalone wcześniej drewno nie było lakierowane i malowane. Sztuczne barwniki mogą zniszczyć trawę. Innym sposobem na pozbycie się mchu z trawnika jest wapniowanie, które wpływa na kwasowość gleby. Wystarczy, że kupisz zapas kredy szkolnej i ją pokruszysz. Rozsyp kredę po trawniku i zalej niewielką ilością wody. W ten sposób zmienisz odczyn gleby na zasadowy i mech przestanie bujnie rosnąć.

Kiedy mech rośnie na trawniku?

Mech lubi wilgotną i kwaśną glebę. Często rośnie w zacienionych miejscach z małym dostępem do światła słonecznego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że również brak odpowiedniej pielęgnacji trawnika wpływa na powstawanie mchu. Przede wszystkim mowa jest o braku drenażu i napowietrzania trawnika. Mech chętnie pojawia się na zbitej ziemie. Nie bez znaczenia jest także koszenie. Mech częściej występuje na nieregularnie koszonych trawnikach.