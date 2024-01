Wykorzystuję niedopalone resztki i czyszczę baterie łazienkowe. Genialny sposób, by zabezpieczyć baterie przed kamieniem

"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

Jak usunąć kamień z baterii i jak zabezpieczyć je przed powstawaniem nowego? Osad z twardej wody, który powoduje kamień na kranach, jest trudny do usunięcia, jeśli nie sprzątamy regularnie. Oprócz systematycznego sprzątania warto także wycierać krany i ceramikę po każdym użyciu. Do tego najlepiej użyć miękkiej ściereczki. Du usuwania kamienia najlepiej nada się mieszanka wody z octem. Jeśli kamienia jest dużo, można nasączyć waciki kosmetyczne octem, położyć na zamienioną armaturę i zostawić na kilka godzin, a następnie usunąć i spłukać powierzchnię zimną wodą (zostawia mniej osadów niż ciepła). Po wszystkim wycieramy kran do sucha. Jeśli nie lubisz zapachu octu, zrób roztwór z kwasku cytrynowego.

Jeśli chcemy zabezpieczyć kran przed osadami z kamienia, warto użyć do tego wosku. Kiedy baterie są wyczyszczone i wytarte do sucha, można je dodatkowo nawoskować. Wykorzystaj do tego starą, niedopalaną świeczkę. Przeciągnij ją kilka razy po kranie, a następnie wypoleruj ścieżeczką z mikrofibry. Wosk sprawi, że woda nie będzie zatrzymywać się na kranie, a wraz z nią osad z kamienia.

