Wymieszaj ten proszek z tym płynem i przetrzyj brudną kabinę prysznicową! Dzieki temu zapomnisz o occie podczas porządków. Domowa pasta, która wyżre kamień i osady, a zostawi błysk. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Wymieszaj ten proszek z tym płynem! Domowa pasta, która skutecznie usunie kamień z kabiny prysznicowej

Czyszczenie kabiny prysznicowej to wyzwanie nawet dla największych miłośników sprzątania. Większość polskich gospodarstw zmaga się z problemem wody. Jest to sytuacja gdy w wodzie znajdują się cząsteczki różnych pierwiastków, najczęściej wapnia oraz magnezu, które wytrącają się z wody powodują popularny kamień. Szacuje się, że twarda woda występuje, gdy zawartość wyżej wymienionych pierwiastków przekracza 60 miligramów na litr (mg/l). Wytrącający się z wody kamień to spory problem. Osadza się on i twardnieje na każdej powierzchni, która ma regularną styczność z wodą. Jego usunięcie nie jest łatwe ponieważ kamień robi się bardzo twardy i z czasem tworzy grubą skorupę. Czyszczenie kabiny prysznicowej dodatkowo utrudniają osady z mydła, które powodują matowienie powierzchni.

Do wyczyszczenia kabiny prysznicowej z kamienia oraz zacieków najczęściej poleca się kwasowe formuły, które najzwyczajniej w świecie rozpuszczają trudne do usunięcia zabrudzenia. Takie działanie (w przeciwieństwie do ręcznego skrobania) jest bezpieczne dla czyszczonych powierzchni. Stąd też ogromna popularność octu do usuwania kamienia. Faktycznie ocet może skutecznie rozpuścić niewielką ilość kamienia i zapobiega jego ponownemu osadzaniu się. Na większe zabrudzenia eksperci od czyszczenia polecają mieszankę sody oczyszczonej oraz wody utlenionej. Takie połączenie to prawdziwy pogromca kamienia oraz zacieków. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z wodą utlenioną w równych proporcjach i nałożysz na zabrudzenia. Następnie odczekaj kilkanaście minut i całość dokładnie spłucz letnią woda. Soda oczyszczona pomaga rozpuszczać kamień i dezynfekować czyszczone powierzchnie. Z kolei woda utleniona to silny środek, który sprawi, że czyszczona powierzchnia znów będzie idealnie czysta.