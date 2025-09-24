Wypadek, kradzież, stłuczka - jak wybrać idealnie dopasowane ubezpieczenie auta?

Auto Casco oraz Smart Casco, wspierane przez obowiązkowe OC i pozostałe komunikacyjne ubezpieczenia dodatkowe, pozwalają elastycznie zarządzać zakresem ochrony. W LINK4 ubezpieczenie opiera się na zrozumiałych zasadach, czytelnym podziale odpowiedzialności i możliwościach dopasowania ochrony do realnych potrzeb kierowcy: zarówno tego, który szuka maksymalnego zabezpieczenia, jak i tego, który oczekuje funkcjonalnej ochrony w węższym, przez siebie określonym zakresie.

Auto Casco – zrozumiała konstrukcja i konkretne możliwości

AC w LINK4 to propozycja skonstruowana w oparciu o kilka przejrzystych wariantów i dodatkowych opcji. W ofercie dostępne są trzy warianty likwidacji szkody:

Kosztorys - ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie na podstawie wyceny sporządzonej przez LINK4 i sam decyduje czy, kiedy i gdzie naprawi samochód.

- ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie na podstawie wyceny sporządzonej przez LINK4 i sam decyduje czy, kiedy i gdzie naprawi samochód. Warsztat - ubezpieczony może bezgotówkowo naprawić samochód w dowolnym warsztacie nieautoryzowanym z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych Q, czyli części sygnowanych logiem producenta części, który dostarcza je na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta pojazdu. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych.

- ubezpieczony może bezgotówkowo naprawić samochód w dowolnym warsztacie nieautoryzowanym z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych Q, czyli części sygnowanych logiem producenta części, który dostarcza je na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta pojazdu. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. ASO - ubezpieczony może bezgotówkowo naprawić samochód w dowolnym warsztacie, w tym oczywiście Autoryzowanej Stacji Obsługi, z wykorzystaniem oryginalnych części serwisowych. To idealna propozycja dla właścicieli stosunkowo nowych aut lub tych leasingowanych.

Zasady rozliczeń w LINK4 są jasne i czytelne, więc klient, zwierając umowę, z łatwością wybierze najbardziej odpowiadający mu sposób naprawy jego auta w razie szkody.

Ubezpieczający ma również do wyboru inne klasyczne w AC opcje, takie jak wysokość udziału własnego w szkodzie, stała bądź zmienna suma ubezpieczenia czy zniesienie potrącenia z wartości części podlegających wymianie ze względu na wiek pojazdu (tzw. amortyzacji). Co warte podkreślenia, wypłata odszkodowania nie pomniejsza sumy ubezpieczenia pojazdu, dlatego nie ma konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie.

Warto wiedzieć, że zakres ubezpieczenia obejmuje również bagaż podręczny i foteliki dziecięce. Tutaj sumy ubezpieczenia wynoszą 2000 zł.

Jako dodatkowa opcja w wariantach Warsztat i ASO dostępne jest również auto zastępcze do 7 dni podczas usuwania szkody w ramach Auto Casco.

Smart Casco – funkcjonalność w precyzyjnie dobranym zakresie

A może wybrać Smart Casco? To sprytne rozwiązanie, które zyskało popularność wśród kierowców poszukujących funkcjonalnej ochrony przy zachowaniu kontroli nad jej zakresem. LINK4 oferuje tu kilka zakresów ochrony:

Żywioły i zwierzęta – ochrona pojazdu obejmuje szkody spowodowane nagłym działaniem sił przyrody oraz zdarzeniami związanymi ze zwierzętami (w tym zderzenia, przegryzione przewody itp.),

– ochrona pojazdu obejmuje szkody spowodowane nagłym działaniem sił przyrody oraz zdarzeniami związanymi ze zwierzętami (w tym zderzenia, przegryzione przewody itp.), Szkoda całkowita - obejmuje szkodę całkowitą w pojeździe, która powstanie m.in. w wyniku zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu czy działanie osób trzecich,

- obejmuje szkodę całkowitą w pojeździe, która powstanie m.in. w wyniku zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu czy działanie osób trzecich, Kradzież pojazdu.

Tak precyzyjnie określony zakres odpowiedzialności zapewnia przejrzystość i jasne określenie sytuacji objętych ochroną.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.