Wystarczy, że przetrzesz tym płytki łazienkowe, a zalśnią czystością, że będzie można się w nich przeglądać. Ten sposób wyżre kamień i zacieki z płytek łazienkowych

Wystarczy, że wymieszasz z wodą i przetrzesz łazienkowe. Znów będą czyste i lśniące

Czyszczenie powierzchni, które mają regularny kontakt z wodą i mydłem wcale nie należy na czynności najłatwiejszych. Parująca, ciepła woda z kąpieli osadza się na płytkach łazienkowych tworząc matową powłokę. Przecieranie płytek mokrą ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń lub szyb na niewiele się zdaje. Zacieki, osady oraz kamień nadal pozostają na powierzchni płytek. Nieco lepsze rezultaty daje czyszczenie płytek łazienkowych detergentami do kabin prysznicowych. Mają one właściwości rozpuszczające trudne zabrudzenia. W internecie można znaleźć wiele domowych sposób na czyszczenie płytek łazienkowych. Okazuje się, że jest jeden środek, który poradzi sobie z tego rodzaju zabrudzeniami najlepiej ze wszystkich.

Do czyszczenia płytek łazienkowych najlepiej sprawdzi się klasyczny, biały ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą w równych prorogacjach i dokładnie przetrzeć płytki łazienkowe. Ocet nie tylko rozpuszcza zabrudzenia takie jak kamień oraz zacieki z mydła, ale ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. To sprawia, że świetnie sprawdza się jako środek zapobiegający powstawaniu pleśni, która może pojawić się na fugach pomiędzy płytkami. Jeżeli zapach octu jest dla Ciebie zbyt drażniący to do mieszanki możesz dodać kilka kropel zapachowego płynu do naczyń. Tak czyszczone płytki łazienkowe będą idealnie czyste przez długi czas. Pamiętaj jednak, by nie stosować tej metody na ręcznie malowane płytki. Kwasowa formuła octu może rozpuścić farbę i zniszczyć płytki.

Zabierz z garażu i raz na pół roku przetrzyj tym płytki łazienkowe. Powierzchnia znów odzyska dawny blask

Osady, zacieki oraz częste mycie mogą sprawić, że płytki łazienkowe z czasem zaczną matowieć. Aby odzyskały swój dawny blask warto je, raz na jakiś czas, dodatkowo nabłyszczać. Rewelacyjnie sprawdzi się do tego wosk na karoserii samochodowych. Przed takim zabiegiem dokładnie umyj i wysusz płytki. Następnie nałóż niewielką ilość wosku na miękką szmatkę i kulistymi ruchami wsmaruj go w płytki łazienkowe. Sposób ten możesz wykorzystać również do nabłyszczania płytek w kuchni, ale w tym przypadku sprawdź, czy ich powierzchnia jest odpowiednia odtłuszczona. Zabieg ten wykonuj raz na pół roku, a Twoje płytki przez wiele lat pozostaną lśniące i błyszczące.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Nie każda płytka jest taka sama. Jak dbać o różne powierzchnie?

Metoda czyszczenia płytek powinna być dostosowana do materiału, z jakiego zostały wykonane, aby nie narazić ich na uszkodzenia. Najpopularniejsze płytki ceramiczne oraz gres szkliwiony są stosunkowo odporne i można je myć zarówno domowymi sposobami, jak i dedykowanymi detergentami. Inaczej jest w przypadku gresu matowego o chropowatej strukturze – tutaj najlepiej sprawdzi się gorąca woda, która szybko odparowuje i nie pozostawia nieestetycznych zacieków. Z kolei płytki szkliwione, choć odporne na wilgoć, są podatne na zarysowania, dlatego należy unikać przy nich szorstkich gąbek i środków zawierających drobinki ścierne.

Szczególną ostrożność należy zachować przy płytkach z kamienia naturalnego, takich jak marmur czy granit. Są one wyjątkowo wrażliwe na działanie kwasów, dlatego używanie octu lub kwasku cytrynowego jest absolutnie niewskazane – może to doprowadzić do powstania mikrouszkodzeń i zmatowienia powierzchni. Do ich pielęgnacji wybieraj wyłącznie preparaty o neutralnym pH. W przypadku płytek z naturalnej gliny, jak terakota, można stosować łagodne detergenty lub wspomniany roztwór octu, jednak zawsze z umiarem.

A co z fugami? Przywróć im dawny kolor bez szorowania

Nawet najpiękniejsze i najczystsze płytki nie będą wyglądały dobrze, jeśli fugi między nimi pozostaną brudne i poszarzałe. W szczelinach z biegiem czasu gromadzą się nie tylko zabrudzenia, ale również bakterie. Zamiast męczącego szorowania, warto sięgnąć po skoncentrowane preparaty przeznaczone specjalnie do czyszczenia spoin. Tego typu środki działają błyskawicznie, często już w kilkadziesiąt sekund, skutecznie rozpuszczając nawet wieloletni brud. Co ważne, są bezpieczne dla samych fug – nie wypłukują ich ani nie odbarwiają, a zamiast tego przywracają im pierwotny, świeży kolor.

Gdy w łazience pojawia się pleśń. Jak skutecznie ją usunąć?

Pleśń na płytkach i w fugach to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia. Ze względu na wysoką wilgotność, łazienka jest miejscem szczególnie narażonym na jej rozwój, dlatego kluczowe jest szybkie działanie. Gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki czarnego lub zielonego nalotu, sięgnij po specjalistyczny środek przeciw pleśni. Takie preparaty mają silne działanie czyszczące, które nie tylko eliminuje widoczne ślady grzybów, ale również neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Aplikacja jest zazwyczaj prosta: wystarczy nanieść preparat równomiernie na zanieczyszczoną powierzchnię i pozostawić go na co najmniej 20 minut. Po tym czasie należy dokładnie spłukać obszar wodą lub umyć go wilgotną ściereczką. W przypadku bardzo opornych zabrudzeń czynność można powtórzyć. Pamiętaj, aby podczas używania tego typu środków zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu i zawsze stosować rękawice ochronne.