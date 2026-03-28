Yummy Party Box & Catering rozszerza portfolio o Yummy Can Go – nową linię gotowych produktów „on-the-go” i rozwija kanał sprzedaży vendingowej

– Widzimy wyraźnie, że sposób, w jaki ludzie jedzą, bardzo się zmienia. Coraz częściej szukają rozwiązań szybkich, wygodnych i dostępnych tu i teraz, ale nie chcą rezygnować z jakości ani smaku. YUMMY CAN GO powstało właśnie z tej potrzeby – jako gotowe jedzenie zaprojektowane do codziennego życia, które można zabrać ze sobą wszędzie – mówi Sylwia Klimek, założycielka i prezes Yummy Party Box & Catering.

Nowe produkty są już dostępne online z dostawą lub odbiorem osobistym na terenie Warszawy i okolic, a także w automatach vendingowych zlokalizowanych na dworcach Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Śródmieście. W kolejnych etapach marka planuje ekspansję do największych miast w Polsce oraz obecność m.in. w klubach fitness, na lotniskach i w przestrzeniach biurowych.

Jedzenie dopasowane do rytmu dnia

YUMMY CAN GO powstało jako odpowiedź na codzienny problem konsumentów: brak czasu lub warunków na pełnowartościowy posiłek przy jednoczesnej potrzebie jakości, smaku i wygody. To produkty stworzone nie na specjalne okazje, ale na każdy moment – poranek w biegu, przerwę między spotkaniami, spontaniczną ochotę na coś słodkiego czy szybki zastrzyk energii w ciągu dnia. Bez kuchni. Bez przygotowań. Wystarczy otworzyć i zjeść.

W ofercie debiutuje dziewięć wariantów smakowych – od klasycznych naleśników z maliną lub Nutellą, przez kulki mocy na bazie płatków owsianych i daktyli, owsiankę overnight z malinami i

masłem orzechowym czy chia z mango, aż po warstwowe desery, takie jak pistacja, wanilia z truskawką czy tiramisu w wersji „na wynos”. Produkty łączą wygodną formę z estetyką i smakami, które sprawdzają się zarówno jako szybkie śniadanie, jak i codzienna przyjemność.

Marka podkreśla, że Yummy Can Go nie jest jedynie „deserem w puszce”, lecz wygodnym, gotowym jedzeniem zaprojektowanym do życia w ruchu – niezależnie od wieku, pory dnia czy miejsca.

Nowy kierunek rozwoju YUMMY

Wprowadzenie linii Yummy Can Go wpisuje się w strategię marki zakładającą rozwój nowoczesnych konceptów gastronomicznych oraz zwiększanie dostępności produktów poprzez alternatywne kanały dystrybucji. Yummy konsekwentnie stawia na rozwiązania, które łączą jakość składników, atrakcyjną formę podania i wygodę użytkownika, odpowiadając na zmieniające się nawyki konsumenckie.

– Rozwój Yummy Can Go traktujemy jako kolejny etap skalowania naszego modelu biznesowego i testowania nowych punktów styku z konsumentem. Widzimy duży potencjał w formatach convenience oraz dystrybucji automatycznej, które pozwalają zwiększać dostępność produktów bez konieczności budowania klasycznej infrastruktury gastronomicznej – mówi Sylwia Klimek, założycielka i prezes Yummy Party Box & Catering.