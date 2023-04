Z jakich grzechów powinna wyspowiadać się żona? "Jaką jestem żoną? Czy jestem ofiarna?"

Spowiedź wielkanocna. Jak się do niej przygotować?

Spowiedź wielkanocna to jeden z najważniejszych obowiązków katolika przed świętami. Jest sakramentem, do którego powinno się przystępować przynajmniej raz w roku. Obecnie w kościołach w całej Polsce trwa spowiedź wielkanocna, do której zgodnie z nauką Kościoła powinni przystąpić wszyscy wierni, aby móc przyjąć komunię świętą w czasie zbliżających się świąt. To czas zadumy nad swoim życiem i postępowaniem, obietnica poprawy. Na dobrą spowiedź składa się pięć elementów. Są to:

Rachunek sumienia.

Żal za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy.

Szczera spowiedź.

Zadośćuczynienie.

Z jakich grzechów powinna wyspowiadać się mężatka?

Spowiedź święta ma być oczyszczeniem sumienia człowieka. Pierwszym warunkiem spowiedzi jest rachunek sumienia. Jest on podstawą przygotowania i pomaga przypomnieć sobie, jakie grzechy popełniło się od ostatniej spowiedzi. Z jakich grzechów powinna wyspowiadać się żona? Oczywiście lista grzechów żony nie istnieje. Jednak w każdym modlitewniku katolicy znajdą pytania, które pomogą im przygotować się do spowiedzi w konfesjonale. Na stronie dobraspowiedz.pl znalazła się natomiast lista pytań, które według Kościoła powinna sobie zadać każda mężatka podczas rachunku sumienia przed spowiedzią.

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?

Czy rozwijam swoją kobiecość? Czy mam świadomość swojej godności i niezwykłości?

Czy nie stawiam jedynie na karierę zawodową, zaniedbując powołanie do małżeństwa i macierzyństwa?

Czy nie zazdroszczę, gdy ktoś ma więcej ode mnie urody, zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?

Czy w relacjach z mężczyznami jestem czysta w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?

Czy nie grzeszę gadulstwem i krytykanctwem?

Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie popieram aborcji lub czy jej nie dokonałam? Czy nie poddałam się metodzie in vitro, aby zostać matką?

Czy nie stosuję antykoncepcji?

Czy w swojej kobiecości staram się naśladować Maryję, wzór kobiety?

Jaką jestem żoną? Czy kocham swojego męża?

Jaką jestem matką? Jak wychowuję swoje dzieci?

