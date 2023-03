Lista grzechów, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia jest długa. Ksiądz ich nie odpuści. Spowiedź przed Wielkanocą

O sztuce rodzicielstwa do przyszłych rodziców

Spowiedź wielkanocna. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia

W kościołach w całej Polsce trwa spowiedź wielkanocna, do której zgodnie z nauką Kościoła powinni przystąpić wszyscy wierni, aby móc przyjąć komunię świętą w czasie zbliżających się świąt. To czas zadumy nad swoim życiem i postępowaniem, obietnica poprawy. I o ile większość grzechów ksiądz odpuści w konfesjonale i nakaże pokutę, tak są i grzechy, za które rozgrzeszenia nie udzieli. Na stronie dobraspowiedz.pl czytamy, że Kościół podaje szczegółową listę grzechów, w przypadku których uzyskanie rozgrzeszenia jest niemożliwe. Co ciekawe - za popełnienie niektórych z nich grozi nawet ekskomunika. Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia:

Znieważenie postaci konsekrowanych, Przymus fizyczny lub zabójstwo papieża, Rozgrzeszenie wspólnika przeciw szóstemu przykazaniu, Święcenie na biskupa bez papieskiego mandatu, Bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi, Usiłowanie wyświęcenia kobiety, Naruszenie tajemnicy spowiedzi, Publiczne rozpowszechnianie spowiedzi.

Kodeks Prawa Kanonicznego dodatkowo zalicza do tej listy: apostazję, herezję formalną, czyli świadome odrzucenie nauki Kościoła oraz schizmę.

Czy po rozwodzie można przyjmować komunię? Ksiądz tłumaczy

Wiele osób żyjących ze sobą na tzw. kocią łapę, zastanawia się, czy podczas spowiedzi dostaną rozgrzeszenie i będą mogli przyjąć komunię świętą. Ksiądz ma oczywiście prawo nie dać rozgrzeszenia w takiej sytuacji. Wiąże się to z faktem, że taki wierny nie wykazuje chęci poprawy. W podobnej sytuacji znajdują się rozwodnicy. Wiele osób, którym rozpadło się małżeństwo, zastanawia się, czy po rozwodzie można przyjąć komunię świętą. Jakiś czas temu ksiądz Piotr Jarosiewicz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wyjaśnił, jak naprawdę wygląda kwestia przyjmowania komunii świętej przez osoby po rozwodzie. - Zachęcam, żeby chodzić do kościoła, ponieważ są dwa ołtarze. Ołtarz eucharystii, ale i ołtarz słowa bożego - czytania, psalmy, kazania, homilie. I tu możemy się karmić, sakramentaliami też, wspólnotą, modlitwą - odpowiedział ks. Jarosiewicz na TikToku.

