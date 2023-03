Czy po rozwodzie można przyjmować komunię? Słowa księdza zszokują rozwodników. O tym wiele osób nie wie

Rozwód a Kościół katolicki. Rozwodnicy czują się wykluczeni?

Wielu wiernych żyje w przekonaniu, że rozwód wyklucza ich z Kościoła katolickiego. Dowodem jest jeden z komentarzy pewnej internautki, który pojawił się na profilu księdza Piotra Jarosiewicza. Duchowny prowadzi konto na TikToku, gdzie porusza tematy wiary i Kościoła. Ksiądz Piotr Jarosiewicz to diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. - Ja kiedyś byłam co niedziela w kościele, a teraz trochę jest inaczej. Niestety, jestem jakby wykluczona, bo mam ślub cywilny po rozwodzie - pożaliła się jedna z obserwatorek księdza na TikToku. Co na to duchowny? W jednym ze swoich filmików odpowiedział kobiecie i przedstawił, jak Kościół w rzeczywistości traktuje rozwodników i co stanowi o przyjmowaniu przez nich komunii świętej.

Ksiądz tłumaczy, czy osoby po rozwodzie mogą przyjąć komunię

Ksiądz Jarosiewicz w nawiązaniu do widomości, jaką otrzymał od rozgoryczonej kobiety, postanowił wyjaśnić swoim obserwatorów, jak naprawdę wygląda kwestia przyjmowania komunii świętej przez osoby po rozwodzie. - Zachęcam, żeby chodzić do kościoła, ponieważ są dwa ołtarze. Ołtarz eucharystii, ale i ołtarz słowa bożego - czytania, psalmy, kazania, homilie. I tu możemy się karmić, sakramentaliami też, wspólnotą, modlitwą - odpowiedział ks. Jarosiewicz na TikToku.

