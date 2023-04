Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką na Wielkanoc. Przysporzysz sobie problemów i ściągniesz pecha. Czego nie wkładać do wielkanocnego koszyczka?

To najbardziej wzruszający filmik w sieci! Mama pokazała, co robi pies, kiedy jej córeczka śpi. Ich przyjaźń trwa od pierwszego spotkania

Czego nie powinno wkładać się do koszyczka ze święconką? Możesz ściągnąć na siebie gniew

Wiele osób zapomina, że koszyczek ze święconką ma wymiar przede wszystkim religijny i każdy produkt posiada swoją symbolikę. Do święconki nie wkładamy wszystkiego co zamierzamy podać na wielkanocnym stole. Złym pomysłem jest wkładanie tam alkoholu. Niektórzy również zamiast baranka umieszczają w święconce zająca z czekolady. To dość poważny błąd. W tradycji chrześcijańskiej Baranek Boży jest bardzo ważny i jest kluczowym elementem celebracji święta Paschy. Symbolizuje śmierć Jezusa na krzyżu. Z kolei zajączek wielkanocny pochodzi prawdopodobnie z tradycji pogańskiej. Zając czczony był przez Celtów oraz Słowian, którzy podczas nadchodzącej wiosny obchodzili Jare Gody. Aktywne o tej porze roku zające stały się symbolem odradzającej się przyrody. Również w zająca przemieniała się anglosaska bogini wiosny - Eostre. Chrześcijaństwo przejęło wiele symboli i obrzędów z religii pogańskich, a zajączek ma symbolizować grzeszników przyjmujących pokutę. Jednak do koszyczka ze święconką powinien trafić baranek, nie zajączek.

Co powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką na Wielkanoc? Lista produktów

chleb - symbol ciała Chrystusa,

jajka - symbol nowego życia,

wędlina - symbol dostatku i dobrobytu,

sól - symbol oczyszczenia,

baranek z cukru lub ciasta

chrzan - symbol siły fizycznej.

