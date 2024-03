Z szafki kuchennej biorę to i wsypuję 5 łyżek do wody. Nastawiam pranie firanek na krótki cykl piorący. Po praniu firany są idealnie czyste i białe. Sposób na wybielanie firanek

Do wody wsypuję 5 łyże tego. Namaczam w tym firanki. Po praniu są idealnie białe

Firanki powinno się regularnie prać. Wiele osób o tym zapomina i pierze firany raz lub dwa razy do roku. To błąd, który może bezpośrednio wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach. Firanki zbierają praktycznie wszystkie zabrudzenia z powietrza takie jak: dym papierosowy, osad z tłuszczu, smog i inne. Zdarza się, że pod wpływem słońca i brudu białe firanki żółkną. Czasem nawet pranie nie pomaga na tego rodzaju zabrudzenia. W takim przypadku najlepiej jest sięgnąć po domowy wybielacz do firanek. Przygotujesz go w kilka sekund, a namaczanie firan trwa zaledwie 15 minut. Do wanny wsyp około 5 łyżek proszku do pieczenia i wlej około 5 litrów wody. Wymieszaj i zanurz w tym firanki. Odczekaj około 15-20 minut i po tym czasie upierz je w pralce w delikatnym programie. W przypadku niewielkich zabrudzeń możesz proszek do pieczenia dodać bezpośrednio do pralki i wymieszać do z preparatem do prania.

Jak prać firanki w pralce?

Firany powinno prać się w krótkich programach piorących. Niektóre pralki posiadają specjalny cykl do prania firanek. W innym przypadku wybieraj program delikatny. Nie ustawiaj wysokich obrotów wirowania. Mogą one porwać materiał i pozaciągać. Firanki pierz oddzielnie w bębnie pralki wypełnionym maksymalnie na 2/3 objętości. Dzięki temu detergent piorący oraz woda będą mogły swobodnie przepływać wokół tkaniny. Po skończonym praniu zawieś firanki na karniszach. Dzięki temu szybko wyschną i nie będą pogniecione, a ty nie będziesz musiała ich prasować.

Czym wyczyścić najczęstsze zabrudzenia?