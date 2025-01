Raz na dwa tygodnie dodaję do wody i podlewam storczyki. Kwiaty wypuszczają nowe pąki i długo kwitną

Dane Kiwi.com pokazują, że to, kiedy odwiedzają nas turyści z danego kraju, jest podyktowane porą roku. Brytyjczycy są stałymi bywalcami przez cały rok, z kolei goście z krajów Zatoki zwykle decydują się na podróż w miesiącach letnich, stawiając na południe Polski, z Krakowem i Zakopanem na czele. Polski krajobraz, gościnność, świetnie rozwinięta baza noclegowa i przewidywalna pogoda podbijają serca również Szwedów i Duńczyków. Ale nie tylko.

Zagraniczni turyści wybierają Polskę. Rezerwacje na 2025 rok ruszyły. Mieszkańcy, którego kraju odwiedzają nas najchętniej?

Jak wskazuje Kiwi.com, zagraniczni turyści najczęściej odwiedzają Polskę w miesiącach letnich, w lipcu i sierpniu, a także jesienią, zwłaszcza we wrześniu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również okres Świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku najwięcej rezerwacji odnotowało w tygodniach zaczynających się od 29 lipca, 5 sierpnia oraz 2 września. Turyści z krajów Zatoki, którzy m.in. za sprawą nowych połączeń lotniczych głównie do Krakowa, z roku na rok przybywają coraz tłumniej, wybierają ciepłe miesiące wakacyjne. Dwa lata temu prawdziwe oblężenie przeżywało Zakopane, które podbiło serca turystów z krajów arabskich. W ubiegłym roku, jak wskazują dane Kiwi.com, przybyło ich jeszcze więcej również do Krakowa. W sezonie letnim ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie, zwłaszcza z Kataru (+225 proc.), Bahrajnu (+200 proc.) czy Omanu (+175 proc). Sezonowość nie dotyczy np. Brytyjczyków, którzy chętnie odwiedzają Polskę przez cały rok, podobnie jak Hiszpanie.

Wszystko wskazuje na to, że podróżniczy trend do Polski ma szansę się utrzymać. Już dziś Kiwi.com wskazuje, że wśród narodowości, które zaplanowały swój urlop w Polsce, znaleźli się: Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Szwedzi, Francuzi, a także Duńczycy. Zagraniczni turyści najczęściej korzystają z połączeń Londyn-Kraków, Madryt-Warszawa, Paryż-Warszawa, Oslo-Kraków. Średnie ceny biletów wynoszą około 109 euro (około 464 zł), na najkrótszych trasach turyści dokonywali rezerwacji, płacąc średnio 82 euro (około 350 zł), na średnich trasach 115 euro (około 500 zł), a na długich 428 euro (około 1819 zł).

Zagraniczni turyści w Polsce w 2024. Dane Kiwi.com

Z danych Kiwi.com wynika, że w ubiegłym roku Polskę najczęściej odwiedzali kolejno: Brytyjczycy, Hiszpanie, Szwedzi i Duńczycy. W porównaniu z 2023 liczba rezerwacji wśród szwedzkich turystów wzrosła o niemal 15 proc. a z Danii o ponad 67 proc. Odwiedzających z krajów nordyckich znacząco przybyło również z Norwegii i Finlandii. Polska coraz częściej przyciąga również turystów z bardziej odległych zakątków świata, jak Ameryka Południowa — w tym roku ich liczba w porównaniu z 2023 rokiem odnotowała imponujący trzycyfrowy wzrost. W sezonie letnim na pierwszym miejscu uplasował się Meksyk (+140 proc.), na drugim Urugwaj (+131 proc.), a na trzecim Salwador (+112 proc). W ciągu całego minionego roku z kolei liczba rezerwacji wśród gości z Wenezueli wzrosła o 36,5 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, a wśród Gwatemalczyków o ponad 33 proc.

