Monstera deliciosa, popularna roślina doniczkowa, jest łatwa w pielęgnacji, ale wymaga odpowiedniego światła i wilgotności.

Zbyt intensywne słońce i przelanie mogą zaszkodzić, dlatego kluczowe jest umiarkowane podlewanie.

Istnieje domowy sposób na naturalny nawóz, który sprawi, że liście monstery będą duże i zielone.

Odkryj sekret, jak przygotować prosty wywar, który odżywi Twoją monsterę i ochroni ją przed chorobami!

Monstera delisiosa będzie wyglądać jak z magazynu ogrodniczego. Zasady pielęgnacji

Monstera deliciosa, znana również jako "dziurawa roślina" lub "szwajcarski ser", to popularna roślina doniczkowa, ceniona za swoje efektowne, dziurkowane liście i łatwość uprawy. Pochodząca z tropikalnych lasów Ameryki Środkowej i Południowej, monstera zyskała popularność na całym świecie jako roślina ozdobna. Najbardziej charakterystyczną cechą monstery są jej duże, sercowate liście, które z wiekiem stają się coraz bardziej powcinane i dziurkowane. Jest to roślina wyjątkowo łatwa w pielęgnacji. Najlepiej rośnie w jasnym, ale nie bezpośrednim świetle słonecznym. Zbyt intensywne słońce może powodować poparzenia liści. Monstera lubi wysoką wilgotność powietrza. Można ją zraszać regularnie lub postawić doniczkę na podstawce z mokrym keramzytem. Warto też zadbać o odpowiednie i niezbyt intensywne podlewanie monstery deliciosa. Trzeba to robić regularnie, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Należy unikać przelania, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Ważne jest również nawożenie monstery, aby ta była odporna na choroby.

Zalej 3 liście ciepłą wodą, a gdy ostygnie podlej monsterę dziurawą. Nawóz sprawi, że będzie miała duże, zielone liście

Stosując nawóz do monstery dziurawej można skutecznie pobudzić ją do szybszego wzrostu, uodpornić na choroby i sprawić, że jej liście będą miały intensywnie zielony kolor. Co więcej taki nawóz można przygotować samodzielnie, wykorzystując składniki, które mamy w swojej kuchni. Jedyne czego potrzebujesz to suszone liście laurowe i ciepła woda. Zalej 3 liście laurowe szklanką ciepłej (nie gorącej) wody. Pozwól, aby woda wystygła – zazwyczaj zajmuje to około 15–20 minut. Po wystudzeniu wyjmij liście, pozostawiając klarowny roztwór i podlej nim monsterę dziurawą. Wywar z liści laurowych jest uznawany jako naturalny środek przeciwko niektórym szkodnikom i chorobom grzybowym. Zabezpieczy on monsterę przed zarazami, a ta będzie mogła pięknie rosnąć. Jej liście staną się duże i zielone, a roślina będzie zdobić wnętrza swoim oryginalnym wyglądem.