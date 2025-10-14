Zalej 3 liście ciepłą wodą, a gdy ostygnie podlej monsterę dziurawą. Będzie miała liście duże jak w magazynach ogrodniczych. Nawóz do monstery deliciosa

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-14 14:22

Monstera deliciosa to jedna z najpopularniejszych odmian tej rośliny w polskich domach. Nie każdy wie, że stosując domowy nawóz do monstery, możemy skutecznie przyspieszyć jej wzrost i poprawić wygląd liści. Dlatego jeszcze dziś zalej 3 liście ciepłą wodą, a potem wlej do doniczki monstery dziurawej. Jej liście staną się duże i zielone niczym te z magazynów ogrodniczych.

Podlewanie monstery

i

Autor: Shutterstock
  • Monstera deliciosa, popularna roślina doniczkowa, jest łatwa w pielęgnacji, ale wymaga odpowiedniego światła i wilgotności.
  • Zbyt intensywne słońce i przelanie mogą zaszkodzić, dlatego kluczowe jest umiarkowane podlewanie.
  • Istnieje domowy sposób na naturalny nawóz, który sprawi, że liście monstery będą duże i zielone.
  • Odkryj sekret, jak przygotować prosty wywar, który odżywi Twoją monsterę i ochroni ją przed chorobami!

Monstera delisiosa będzie wyglądać jak z magazynu ogrodniczego. Zasady pielęgnacji 

Monstera deliciosa, znana również jako "dziurawa roślina" lub "szwajcarski ser", to popularna roślina doniczkowa, ceniona za swoje efektowne, dziurkowane liście i łatwość uprawy. Pochodząca z tropikalnych lasów Ameryki Środkowej i Południowej, monstera zyskała popularność na całym świecie jako roślina ozdobna. Najbardziej charakterystyczną cechą monstery są jej duże, sercowate liście, które z wiekiem stają się coraz bardziej powcinane i dziurkowane. Jest to roślina wyjątkowo łatwa w pielęgnacji. Najlepiej rośnie w jasnym, ale nie bezpośrednim świetle słonecznym. Zbyt intensywne słońce może powodować poparzenia liści. Monstera lubi wysoką wilgotność powietrza. Można ją zraszać regularnie lub postawić doniczkę na podstawce z mokrym keramzytem. Warto też zadbać o odpowiednie i niezbyt intensywne podlewanie monstery deliciosa. Trzeba to robić regularnie, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Należy unikać przelania, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Ważne jest również nawożenie monstery, aby ta była odporna na choroby. 

Zalej 3 liście ciepłą wodą, a gdy ostygnie podlej monsterę dziurawą. Nawóz sprawi, że będzie miała duże, zielone liście

Stosując nawóz do monstery dziurawej można skutecznie pobudzić ją do szybszego wzrostu, uodpornić na choroby i sprawić, że jej liście będą miały intensywnie zielony kolor. Co więcej taki nawóz można przygotować samodzielnie, wykorzystując składniki, które mamy w swojej kuchni. Jedyne czego potrzebujesz to suszone liście laurowe i ciepła woda.  Zalej 3 liście laurowe szklanką ciepłej (nie gorącej) wody. Pozwól, aby woda wystygła – zazwyczaj zajmuje to około 15–20 minut. Po wystudzeniu wyjmij liście, pozostawiając klarowny roztwór i podlej nim monsterę dziurawą. Wywar z liści laurowych jest uznawany jako naturalny środek przeciwko niektórym szkodnikom i chorobom grzybowym. Zabezpieczy on monsterę przed zarazami, a ta będzie mogła pięknie rosnąć. Jej liście staną się duże i zielone, a roślina będzie zdobić wnętrza swoim oryginalnym wyglądem.

Super Express Google News

Polecany artykuł:

Bez tego anturium nie zakwitnie. Przygotuj dziś i za 2 dni podlej roślinę, a wy…
Kwiaty doniczkowe na prezent. Te rośliny przynoszą szczęście
8 zdjęć
Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONSTERA ZASADY PIELĘGNACJI
NAWÓZ