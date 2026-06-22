Zalej wrzątkiem, a po zaparzeniu spryskaj róże ogrodowe. Zwalczy czarną plamistość róż niczym waleczny rycerz. Domowy oprysk na róże

Czarne plamistości róż to powszechna choroba grzybowa, która po deszczach zagraża Twoim krzewom, oszpecając liście i osłabiając rośliny.

Naucz się błyskawicznie rozpoznawać charakterystyczne ciemne plamy z żółtą obwódką, by skutecznie walczyć z tą dolegliwością.

Odkryj zaskakująco prosty i darmowy domowy oprysk z czosnku, który wykorzystuje jego grzybobójcze właściwości – sprawdź, jak uratować swoje róże!

Choroby róż w ogrodzie. Co najczęściej je atakuje?

Róże, choć piękne, są niestety podatne na szereg chorób, które mogą znacząco osłabić roślinę i zepsuć jej wygląd. Do najczęstszych chorób atakujących róże w ogrodzie zalicza się głównie choroby grzybowe takie jak: czarna plamistość róż, mączniak prawdziwy róż, rdza róż, a także szara pleśń. I to właśnie po obfitych deszczach w ostatnich dniach czarna plamistość róż zbiera żniwa w polskich ogrodach. Na szczęście jest to jedna z najłatwiejszych do rozpoznania chorób grzybowych. Po czym poznać, że zaatakowała róże w Twoim ogrodzie?

Czarna plamistość róż ogrodowych. Jak ją rozpoznać?

Pierwszym wymownym symptomem są ciemne plamy na liściach. Pojawiają się jako małe, okrągłe lub nieregularne plamy o barwie od ciemnobrązowej do niemal czarnej, które stopniowo powiększają się, często zlewając się ze sobą, tworząc większe, nieregularne skupiska. Wokół każdej ciemnej plamy często pojawia się wyraźna, intensywnie żółta obwódka. Porażone liście, zwłaszcza te z licznymi plamami i rozprzestrzeniającą się żółtą obwódką, szybko żółkną w całości. Następnie przedwcześnie opadają. W bardziej zaawansowanych przypadkach lub na szczególnie wrażliwych odmianach, ciemne, lekko wklęsłe plamy mogą pojawić się również na młodych pędach.

Oprysk na czarną plamistość na różach. Z czego przygotować?

Domowy oprysk na czarną plamistość róż przygotujesz z czosnku. Otóż czosnek ma silne właściwości antyseptyczne i grzybobójcze dzięki zawartości związków siarki. Jak go przygotować? Zmiażdż 6 ząbków czosnku i zalej je 1 litrem wrzątku. Pozostaw mieszankę na 24 godziny, a po tym czasie przecedź roztwór przez gazę lub drobne sitko, aby usunąć resztki czosnku. Dodaj kilka kropli mydła i opryskaj swoje róże. Zabieg powtarzaj co 7 dni i po każdym deszczu.

7

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie