Zamieszaj, zapiecz i zajadaj

Knorr Zapiefix Ser z Szynką

Klasyka w nowoczesnym wydaniu: żółty ser spotyka ulubioną szynkę, a całość dopełnia kremowy sos. Ten wariant to kompozycja cebuli i sera, stworzona z myślą o przygotowaniu zapiekanki makaronowej z serem i szynką. Wystarczy dodać nieugotowany makaron, wymieszać Zapiefix z wodą i śmietaną, zapiec przez 30 minut – i gotowe.

Knorr Zapiefix Serowe Warzywa

Wegetariański wariant pełen smaku. Kompozycja serów, śmietanki i brokułów stanowi idealną bazę do przygotowania zapiekanki makaronowej z warzywami i serem. To propozycja, która doskonale wpisuje się w trend kuchni wege, oferując wyrazisty smak i łatwość przygotowania.

Knorr Zapiefix Pomidorowy Kurczak

Wyraziste połączenie pomidorów, ziół i przypraw z soczystym kurczakiem i makaronem to przepis na aromatyczną zapiekankę we włoskim stylu. Ten wariant pozwala w prosty sposób przygotować danie, które sprawdzi się zarówno na obiad, jak i lunch do pracy.

Knorr Zapiefix Kremowy Łosoś

Delikatny łosoś pod kremowym sosem to propozycja, która łączy domowy komfort z restauracyjnym akcentem. Ten wariant to kompozycja żółtek jaj z nutą cytryny – idealna do zapiekanki z łososiem, ale świetnie sprawdzi się też z innymi rybami lub warzywami.

Każdy wariant Knorr Zapiefix wspiera zasadę „Jesz jak chcesz!” – możesz dowolnie łączyć składniki, eksperymentować z warzywami, serami i mięsem, dopasowując zapiekankę do własnych upodobań i zawartości lodówki.

Przepis: Zapiekanka makaronowa z warzywami i serem

Czas przygotowania: ok. 10 min przygotowanie + ok. 25–30 min pieczenie

Liczba porcji: 3

Składniki

200 g różyczek brokuła

200 g makaronu penne

100 ml śmietany 18 %

500 ml wody

1 opakowanie Knorr Zapiefix Serowe Warzywa

50 g sera z niebieską pleśnią

100 g czerwonej papryki

Sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 180 °C (z termoobiegiem) lub 200 °C (bez termoobiegu).

Brokuł podziel na różyczki, paprykę pokrój w kostkę.

W garnku dokładnie wymieszaj zawartość opakowania Zapiefix z wodą i śmietaną. Dodaj brokuły i paprykę, doprowadź sos do wrzenia i gotuj 2 minuty, cały czas mieszając.

Wsyp makaron, dobrze wymieszaj i przelej całość do naczynia żaroodpornego. Posyp serem z niebieską pleśnią i zapiecz 25–30 minut, aż makaron będzie ugotowany, a ser apetycznie złocisto‑brązowy.

Tip: zapiekanka smakuje równie wyśmienicie posypana żółtym serem – Jesz jak chcesz!

Przepis: Zapiekanka makaronowa z kurczakiem i pomidorami

Czas przygotowania: ok. 15 min przygotowanie + ok. 25–30 min pieczenie

Liczba porcji: 3

Składniki

14 g oleju

250 g piersi z kurczaka

100 g pomidorków koktajlowych

200 g makaronu penne

100 ml śmietany 18 %

400 ml wody

1 opakowanie Knorr Zapiefix Pomidorowy Kurczak

50 g sera żółtego

Sposób przygotowania

Nagrzej piekarnik do 180 °C (z termoobiegiem) lub 200 °C (bez termoobiegu). Pokrój pierś z kurczaka w kostkę, a pomidorki na połówki.

W dużym garnku rozgrzej olej i podsmaż kurczaka, aż będzie złocisty.

Zawartość opakowania Zapiefix dokładnie wymieszaj z wodą i śmietaną, wlej do garnka z kurczakiem. Zagotuj i gotuj 2 minuty, mieszając.

Dodaj makaron i pomidorki, wymieszaj i przełóż całość do naczynia żaroodpornego.

Posyp startym serem i zapiekaj 25–30 minut, aż makaron będzie ugotowany, a ser apetycznie złocisto‑brązowy.