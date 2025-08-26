Zmieszaj sok z cytryny i pastę do zębów! Raz na zawsze pozbędziesz się smrodu

Z pralki unosi się nieprzyjemny zapach? Powód może być prozaiczny, a jego przyczyna to brak odpowiedniego czyszczenia pralki. Wiele osób zapomina o tym, że pralkę i jej wnętrze należy regularnie czyścić. Ten domowy sposób pozwoli Ci szybko usunąć złogi, kamień oraz bakterie, które mogą być przyczyna brzydkich zapachów. Rób to regularnie, a pralka będzie czysta.

Czyszczenie pralki

i

Czyszczenie pralki - dlaczego pralkę należy myć?

Wielu osobom wydaje się, że skoro pralka ma regularny kontakt z wodą oraz detergentami piorącymi to nie wymaga dodatkowego czyszczenia. To spory błąd ponieważ w pralce mogą odkładać się duże ilości zabrudzeń. Przede wszystkim w bębnie pralki może zbierać się kamień z twardej wody. W skrajnych przypadkach kamień może zatykać dysze oraz być przyczyna awarii. W gumowych elementach uszczelek mogą z kolei pojawiać się bakterie. To właśnie w tych zakamarkach zbiera się woda, która na skutek nieumiejętnego suszenia powoduje pleśń oraz pojawienie się zarazków. Na koniec nie powinno zapominać się o czyszczeniu szufladki na detergenty. Płyny do prania i płukania mogą zalepić plastikowe elementy w pralce.

Podstawową czynnością podczas czyszczenia pralki jest dokładnie umycie bębna pralki. Nie musisz w tym celu nic szorować. Wystarczy, że raz w miesiącu włączysz pusty cykl prania. Możesz do bębna włożyć kapsułkę do prania lub zmywarki.

Zmieszaj ze sobą pastę do zębów i sok z cytryny. Usunie brzydkie zapachy

Brzydkie zapachy ulatniające się z pralki mogą być transferowane na pranie. Świeżo uprane ubrania zamiast pięknie pachnąc to wydzielają nieprzyjemny zapach. Często przyczyną takiego stanu rzeczy są bakterie i zarazki odkładające się w zakamarkach pralki. W takim przypadku możesz sięgnąć po domowe sposoby na czyszczenie pralki. Wymieszaj ze sobą 2 łyżki pasty do zębów z 5 łyżkami soku z cytryny. Miękką szczoteczką do zębów dokładnie wyszoruj wszystkie zakamarki bębna pralki. Nie zapominaj o gumowych uszczelkach wokół drzwi.

Sok z cytryny działa podobnie jak ocet, ale jest nieco delikatniejszy. Przeciwdziała odkładaniu się kamienia oraz osadów, a także zabija bakterie oraz drobnoustroje. Pasta do zębów działa niczym produkt czyszczący. Usuwa zabrudzenia, a także odświeża czyszczone powierzchnie. Takie połączenie sprawi, że pralka przez długi czas pozostanie czysta, a prane ubranie przestaną nieprzyjemnie pachnieć.

