Sprzątaczka powiedziała mi o zasadzie 5:5:3 podczas prania ręczników. Złota proporcja sprawi, że ręczniki będą mięciutkie i białe niczym prosto ze sklepu

Częste pranie może sprawić, że ręczniki tracą biel i miękkość, a wysokie temperatury nie zawsze wystarczą do usunięcia wszystkich zabrudzeń.

Odkryj naturalny sposób na przywrócenie ręcznikom dawnej świeżości i bieli, wykorzystując składniki, które masz w kuchni.

Sprawdź, jak prosta mieszanka cytryny i octu może zrewolucjonizować Twoje pranie i sprawić, że ręczniki będą jak nowe!

Wymieszaj i dodaj do prania ręczników. Sprzątaczka zdradziła mi swój sposób na czyste i miękkie ręczniki

Częste pranie ręczników nie wpływa dobrze na wygląd tkanin. Z czasem białe ręczniki robią się szare lub żółte. Dzieje się tak na skutek kamienia oraz innych złogów zawartych w wodzie. Dodatkowo, wszyscy eksperci jak jeden mąż powtarzają, że ręczniki należy prać w wysokich temperaturach. W nowoczesnych pralkach najlepiej ustawić pokrętło na poziomie 40 stopni Celsjusza. Dzięki temu ma się pewność, że wszystkie bakterie oraz zarazki zostaną wyeliminowane. To bardzo ważne ponieważ ręczniki mają regularny kontakt ze skórą i mogą odpowiadać za bakterie oraz podrażnienia.

Moja ręczniki z czasem stawały się nieprzyjemne w dotyku i żółte. Znajoma sprzątaczka zdradziła, że jest na to sposób. Ta naturalna metoda nie tylko usuwa zabrudzenia i zabija bakterie, ale też sprawia, że tkaniny odzyskują dawną biel. Sekretem tego sposobu na pranie ręczniki jest to proporcja:

5 łyżek soku z cytryny - działa niczym delikatny, naturalny wybielacz. Sok z cytryny też świetnie odświeża i usuwa brzydkie zapachy. Sprawdza się przede wszystkim w niwelowaniu zapachu stęchlizny.

5 łyżek kwasku cytrynowego - podobnie jak soda oczyszczona, kwasek cytrynowy wybiela i działa bakteriobójczo. Sprawia, że tkaniny nie sztywnieją i odzyskują dawno biel.

3 łyżki białego octu - ocet przeciwdziała osadzaniu się kamienia na praniu, a także usuwa bakterie i zarazki. Jest naturalnym środkiem czyszczącym i bardzo dobrze niweluje brzydkie zapachy.

Regularne stosowanie octu do prania sprawi, że Twoje ręczniki dłużej pozostaną miękkie i nie będą osadzały się na nich złogi i kamień. Pamiętaj jednak, że w przypadku dużych zabrudzeń i wyraźnych plam do prania potrzebny jest detergent. Ocet nie usuwa tłustych zabrudzeń. W takim przypadku dodaj niewielką ilość proszku lub płynu do prania.