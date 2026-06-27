Zmocz w tym liście storczyka w czasie upałów. Dzięki temu nie padnie, a na łodygach pojawią się nowe pąki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-27 4:57

Ten prosty zabieg uratuje Twoje storczyki w czasie upałów. Wysokie temperatury to prawdziwe wyzwanie dla kwiatów doniczkowych. Powodują one nie tylko szybką utratę wody, a także wysokie ryzyko przegrzania. Storczyki, jako kwiaty szczególnie lubiące wilgoć, narażone są na bardzo szybkie skutki wynikające z działania temperatury. Dodaj do wody ten jeden składnik i zamaczaj w nim liście storczyka, a kwiat przestanie marnieć i zacznie zakwitać nawet w czasie upałów.

Różowe storczyki z wyraźnymi paskami na płatkach, kwitnące w doniczce, stojące na parapecie. Widoczne są pąki kwiatowe oraz zielone liście, a także delikatne promienie słoneczne. Na naszym portalu znajdziesz porady dotyczące ich pielęgnacji w upały.
Autor: Alie04/ Shutterstock
  • Upały są zabójcze dla storczyków, powodując żółknięcie liści i opadanie pąków, gdyż rośliny te pobierają wodę także przez liście.
  • Eksperci wskazują aloes jako ratunek – możesz nim podlewać rośliny lub przeprowadzić ratunkową kąpiel liści, by ekspresowo je odżywić.
  • Odkryj ten prosty, domowy zabieg, który zapewni Twoim orchideom jędrne liście i bujne kwitnienie nawet w największy upał.

W upały namaczaj w tym liście storczyka. Dzięki temu kwiat nie będzie marnieć latem

Storczyki to przepiękne kwiaty doniczkowe, które całkowicie zdominowały rynek roślin domowych. Polacy je pokochali i bardzo chętnie uprawiają się w swoich domach. Mimo, że storczyki to dość odporne kwiaty z niewielkimi wymaganiami pielęgnacyjnymi to bardzo wysokie temperatury oraz przestoje w podlewaniu mogą być dla nich zabójcze. Orchidee naturalnie pochodzą z wilgotnych terenów Azji. Pobierają one wodę nie tylko poprzez korzenie, ale również przez płaszczyznę liści. Oznacza to, że suche i nagrzane powietrze stwarza bardzo niekorzystne warunki dla ich wzrostu oraz kwitnienia. Upały sprawiają, że storczyki zaczynają marnieć. Ich liście żółkną, a pąki kwiatowe spadają. Na szczęście, są proste i domowe zabiegi ratunkowe, które pomogą Twoim kwiatom przetrwać upały. 

Jednym z najlepszych przyjaciół Twojego storczyka w czasie upałów będzie aloes. Ogrodnicy od lat wskazują na szereg pozytywnych czynników wynikających z używania wody z aloesem do pielęgnacji roślin. Najprościej wykorzystasz ją do klasycznego podlewania storczyka. Możesz zarówno zmiksować świeży aloes i dodać do niego litr wody lub sięgnąć po aloes w żelu. W tym drugim przypadku zalecane proporcje to jedna łyżeczka aloesu na jeden litr wody. Tak przygotowana mieszanką raz w tygodniu podlewaj storczyki. Pamiętaj, by w czasie upałów nie sięgać po zimną wodę. Kwiaty, nawet w wysokie temperatury, powinny być podlewane wodą w temperaturze pokojowej. Zbyt zimna woda może prowadzić do szoku termicznego, a to w skrajnych przypadkach może skutkować nawet obumieraniem roślin. 

Aloes w pielęgnacji storczyków możesz wykorzystać także do ratunkowego zabiegu dla liści w czasie upałów. To przyjemna kąpiel dla orchidei, która dzięki niej odzyskuje dobrą kondycję, a liście stają się bardziej jędrne i ekspresowo odżywione. Do dużej miski nalej wody z aloesem, a następnie przez około 20 minut namaczaj w niej liście storczyka. Unikaj moczenia kwiatów. Jeżeli roślina ma już zawiązane kwiaty lepszym rozwiązaniem będzie moczenie w aloesie wacika kosmetycznego i w delikatne przecieranie liści. Aloes bardzo szybko odżywi liście, sprawi, że nabiorą one blasku i będą w lepszej kondycji. Storczyki pobierają wilgoć przez liście więc ten sposób jest idealnym rozwiązaniem na dodatkowe nawadnianie rośliny w czasie upałów. 

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